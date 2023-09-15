T.C. ADANA 35. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ İLAN

Yayın Tarihi: 15 Eylül 2023 / 00:01

DOSYA NO : 2021/477

KARAR NO : 2022/696

Sanığın 5809sayılı yasaya muhalefet suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 24/11/2022 tarihli ilamı 5809 sayılı yasa geçici 7/1-b maddesi uyarıncakovuşturmanın ertelenmesine, erteleme kararı verildiği tarihten itibaren bir yıl içinde 5809 sayılı yasa geçici 7/1.fıkrası kapsamında yeni bir suç işlenmemesi halinde düşme kararı verileceğinin ihtarına karar verilen, Ali ve Emine oğlu, 01/01/1990 Yüreğir doğumlu Mehmet ÇİFTSÜREN tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar, katılan Gökhan ÖCAL vekili Av. İbrahim Onur ATASOY'un 28/11/2022-26/12/2022 tarihli istinaf dilekçeleri tebliğ edilmemiştir. 1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. Maddesi gereğince hükmün özetinin ve istinaf dilekçelerinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.