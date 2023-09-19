T.C. ADANA 5. AİLE MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 19 Eylül 2023 / 00:01

Sayı :2019/747 Esas

Konu : İLANEN TEBLİGAT

İLAN

Davacı , AYTAÇ UZUNOĞLU ileDavalı , TAŞKIN UZUNOĞLU arasında mahkememizde görülmekte olan Tanıma Ve Tenfiz davası nedeniyle; Davalı TAŞKIN UZUNOĞLU ( ERDOĞAN VE İNCİLAY'dan 22/12/1968) tüm araştırmalara karşın adresi belirlenememiş olması nedeniyle davalıya Tebligat Kanunun 28. maddesi gereğince ilanen tebliğat yapılmasına karar verilmiştir.Bu nedenle bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra, ön inceleme tensip tutanağının ve 09/11/2023 tarih saat 09:50 olan duruşma gününün aşağıda açık kimlik bilgileri yazılı bulunan davalıya tebliğ edilmiş sayılacağı, Taraflara sulh için gerekli hazırlıkları yapmaları, davetiyenin tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre içerisinde tarafların dilekçelerinde gösterdikleri ancak henüz sunmadıkları belgeleri mahkemeye sunmaları veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmaları, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacaklarına karar verileceği, Duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği ve diğer tarafın onun muvafakati olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği (HMK değişik 139 md.) ilanen tebliğ olunur. (HMK'nın 122,126,127,128,129,186,194). 18/07/2023.