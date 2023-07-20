T.C. ADANA 6. AİLE MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 20 Temmuz 2023 / 00:01



Sayı :2022/523 Esas

İLAN

Davacı , TUĞBA ÇAKIR ile Davalılar , AHMET SÜRMELİ, ALCAN SÜRMELİ, BENER SÜRMELİ, DİLEK REYİSOĞLU, GÜLER SÜRMELİ, MEHMET SÜRMELİ, SELMA BİLİR, SERAP ERGÜN, SERDAR SÜRMELİ, ZAFER SÜRMELİ arasında mahkememizde görülmekte olan Babalık (Babalık Davası) davası nedeniyle; Davalı BENER SÜRMELİ'nin tüm araştırmalara rağmen adresi tespit edilemediğinden, davalıya dava dilekçesinin ve ön inceleme duruşma gününün gazete ilanı ile bildirilmesine karar verilmiştir.Davacının 2004 yılında vefat eden muris HilmiSürmeli'nin Meryem Çakır ile olan birlikteliğinden 05.09.20021 tarihinde doğduğunu, davacının, babası Hilmi tarafından tanınmadığından onun nüfus hanesinde değil anne hanesinde nüfusa kayıtlı olduğunu, davacının Hilmi Sürmeli'nin kızı olduğunu da davalıların tamamı ve tüm ailenin bildiğini, davacının babasının hanesine kayıt olmak ve babasının soyadını taşımak istediğini, bu sebeple baba Hilmi Sürmeli ile davacı arasında soybağının kurulması ve babalığın tespitine ilişkin karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

İş bu mahkememizin dosyasının ön inceleme duruşması 31.10.2023 günü saat 09.00'da yapılacaktır.

Belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, tebligatın tarafınıza tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre içerisinde HMK'nın 139/1. Maddesi gereğince verilen tensip ara kararını yerine getirmeniz hususu ihtar ve tebliğ olunur (HMK 139/1 md. Ve 150/1. Md. Gereğince ihtarı içerir).