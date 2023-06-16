T.C. ADANA 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 16 Haziran 2023 / 00:01

Sayı :2022/152 Esas

İLAN

T.C. ADANA 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN ESAS NO :2022/152 EsasDAVALI : 45541897474 T.C. Kimlik numaralı MAHMUT PALTA

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi ve tensip zaptı tebliği çıkarılmış olup, adreste tanınmadığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve tensip zaptı ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dava dilekçesi yerine kain olmak üzere ilandan itibaren 7 gün içerisinde tebliğ edilmiş sayılacağı ve ilanın tebliğ tarihinden itibaren HMK 122,126,129.maddeleri gereğince usulüne uygun olarak düzenlenmiş cevap dilekçesini, her bir davacı için ayrı posta gideri ve tanık dahil tüm delillerinizi iki haftalık kesin süre içerisinde mahkememize sunmanız, aksi taktirde cevap ve delil sunmaktan vazgeçmiş sayılacağınız ihtar olunur.

Dava dilekçesi ve tensip zaptı davalı : 45541897474 T.C. Kimlik numaralı MAHMUT PALTA'ya ilanen tebliğ olunur.