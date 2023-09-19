T.C. ADANA 7. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 19 Eylül 2023 / 00:01

Sayı : 2023/1512 Esas

İ L A N

Adana İli, Seyhan İlçesi, Kocavezir Mahallesi/Köyü nüfusuna kayıtlı, Hüseyin ve Marlies'den olma, 31/12/1982 doğumlu, 13414310962 T.C.kimlik numaralı MAHMUT THORBEN SİYER'in 20 yıldır kayıp olduğu ve nerede olduğunun bilinmediği, herhangi bir haberde alınamadığından, MAHMUT THORBEN SİYER'in kayıp olması nedeniyle ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde adı geçenin sağ yada ölü olduğunu bilenlerin(M.K.nun 33 Maddesine göre)Mahkememizin 2023/1512 Esas Sayılı dosyasına başvurmaları 6 Ay içerisinde mahkememize müracaat edilmediği takdirde adı geçen MAHMUT THORBEN SİYER hakkındaGaiplik Kararı verileceği hususu ilanen duyurulur.