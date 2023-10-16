T.C. ADANA 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 16 Ekim 2023 / 00:01



ESAS NO : 2020/256 Esas

İLAN

Davacı Türkiye Elektrik İletim A.Ş Genel Müdürlüğü ile davalı Emine Yıldız ve arkadaşları arasında görülmekte olan Mirasçılık Belgesinin İptali davası nedeniyle, Davalılardan Emine Yıldız'ın tüm araştırmalara rağmen adresi tespit edilemediğinden, davalıya dava dilekçesinin ve ön inceleme duruşma gününün gazete ilanı ile bildirilmesine karar verilmiştir.Adana 4. Sulh Hukuk Mahkemesine açılan mirasçılık belgesi istemi davası neticesinde Heniye Neyiş'in mirasçılarının tespit edildiği, tespit edilen mirasçılar Tarsus 2. Asliye Hukuk Mahkemesinde kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davasında davaya dahil edildiğini, Tarsus 2. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen davada Adana 4. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2018/1070 sayılı dosyası arasında mirasçıları bakımından farklılık bulunduğu bu nedenle mirasçılık belgesinin iptaline ilişkin süre verildiğini beyanla Adana 4. Sulh Hukuk Mahkemesinde açılan 2018/1070 esas sayılı mirasçılık belgesi istemli davasına ait gerekçeli kararın iptaline ilişkin, dava dilekçesi ve tensip zaptının "davalıya tebliğ edilmiş sayılacağı davalının tebliğ tarihinden itibaren iki haftalık süre içerisinde cevap dilekçesi ve varsa tüm delillerini bildirmesi gerektiği, aksi takdirde cevap sunmaktan ve delil bildirmekten vazgeçmiş sayılacağı", ayrıca;

HMK 139. md. uyarınca, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, ön inceleme duruşmasına gelmediğiniz takdirde karşı tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tebliğdenitibaren 2 haftalık kesin süre içinde dilekçede belirttiğiniz ancak sunmadığınız belgeleri mahkemeye sunmanız, bu hususları yerine getirmemeniz halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız ve ön inceleme duruşmasının 14/12/2023 günü saat 09:45'e bırakıldığı hususları Sadık ve Bedriye kızı, 1952 Tarsus doğumlu davalı Emine YILDIZ'a (33589734462 TC nolu) İLANEN tebliğ olunur.