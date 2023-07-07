T.C. ADANA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI KAMU DAVASI AÇILMASININ ERTELENMESİ BÜROSU

Yayın Tarihi: 07 Temmuz 2023 / 00:01

Soruşturma No: 2022/41036

İLAN

Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak suçundan Bilal oğlu, Emine'den olma, 15/09/1993 doğumlu Hasan Özen hakkında 01/06/2022 tarihinde 5 yıl süre ile Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi Kararı verildiği, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Adana Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne itiraza kabil olmak üzere verilen Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi Kararı tüm aramalara rağmen şüpheli Hasan Özen'e tebliğ edilememiştir. 1-7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29. Maddesi gereğince KDAE kararının, Türkiye Geneli 50,000 altı tirajlı gazetede İLANEN TEBLİĞİNE,

2- KDAE kararının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,

3-KDAE kararının 5271CMK'nın 310 maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde Adana Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine başvurmadığı takdirde kesinleşeceği ilan olunur.