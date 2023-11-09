T.C. ADANA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Yayın Tarihi: 09 Kasım 2023 / 00:01

Örnek No:55*



2023/209 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/209 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Adana İl, Seyhan İlçe, KANALÜSTÜ Mahalle/Köy, 6578 Ada, 7 Parsel, B blok 8. kat 16 nolu bağımsız bölüm Nolu Bağımsız Bölüm Adana İli, Seyhan İlçesi, Kanalüstü Mah. 6578 Ada, 7 Parsel, B Blok 8. Kat 16 nolu bağımsız bölüm, arsa pay/payda 33130/1325232, bağımsız bölüm niteliği mesken, ana taşınmaz niteliği arsa, ana taşınmaz yüzölçümü 2.691,00 , borçlu adına tam hisse olan taşınmaz üzerinde bilirkişi incelemesi yapılmış olup aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.Kıymet takdirine konu gayrimenkul: Adana ili, Seyhan İlçesi, 2000 Evler Mahallesi,76003 Sokak No:4/1 B Blok Kat: 8Daire: 16 adresinde yer almaktadır. Taşınmaza ulaşmak için: bölgenin sık kullanılan sokaklarından olan Mavi Bulvar güneydoğu yönü istikametine ilerlenir ve sol kol üzerinde yer 76003 sokağa dönülür ve ilerde sol kol üzerinde taşınmazın konumlu olduğuyapıya ulaşılır. Konu taşınmaza ulaşım toplu taşıma araçları ve özel araçlar ile kolaylıkla sağlanmaktadır. Taşınmaza yakın konumda; Mavi Bulvar ve kendisiyle benzer 8 -15 katlı yapılaşmalar bulunmaktadır. Konu taşınmazın kamu hizmetlerinden istifadesi tamdır. Kıymet takdirine konu gayrimenkul: 1 Bodrum 1 Zemin Kat 9 Normal Katlı Arsa niteliğinde 2.691,00 m2 yüzölçümlü arsa üzerindeinşa edilmiştir. Taşınmazın bulunduğu bina betonarme yapı cinsinde, bodrum, zemin ve 9 kat olarakinşa edilmiştir. Binanın girişi, merdivenleri ve ortak kullanım alanlarında zeminleri mermer kaplamalı, duvarları sıva üzeri boyakaplamadır. Bina giriş kapısı camlı otomatik kapı şeklindedir. Bina dış cephesi dış cephe boyalıdır. Binanın girişi zemin kat seviyesinden batı cepheden sağlanmaktadır. Taşınmazın konumlu olduğu yapıda 1 adet asansör bulunmaktadır.Değerlemeye konu 8. normal kat 16 numaralı, batı cephede yer alan bina girişine göreüsttarafta konumlu olup, kuzey, batı ve güney cephelidir. Seyhan Belediyesi İmar Arşivinde incelenen mimari projesi ve yerinde yapılan tespitlere göre 150 m2 brüt kullanım alanı olup; 3 oda, 1 salon, 1 mutfak, 2 banyo, wc, giriş ve 2 balkondan oluşmaktadır. Odaların zemini parke kaplı olup, duvarları alçı sıva üzeri saten boyalıdır. Antre ve hol zeminleri seramik kaplamalı olup, duvarları alçı sıva üzeri saten boyalıdır. Mutfak duvarları alçı sıva üzeri saten boyalıdır. Mutfakta mermerit tezgâh ve ahşap kapaklı mutfak dolabı mevcuttur. Banyo ve wc mahallerinin zemini ve duvarları seramik kaplamalıdır. Mesken iç kapılar ahşap panel doğrama kapıdır. Pencereleri ve pvc doğramadır. Konu taşınmaz genel olarak bakımsız iç teknik özelliklere sahiptir.

Adresi : 2000 Evler Mah. 76003 Sok. No:4/1, B Blok, Kat: 8, Daire:16Seyhan / ADANA

Ana taşınmaz yüzölçümü: 2.691,00 m2

Arsa Payı : 33130/1325232

İmar Durumu: İnşaat tarzı Seyhan Belediyesi yazısına göre Yençok:51.50 m, E:2.00 yoğunluklu konut alanı

Kıymeti : 3.500.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/01/2024 - 10:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 18/01/2024 - 10:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/02/2024 - 10:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 13/02/2024 - 10:30

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.