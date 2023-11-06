T.C. ADANA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Yayın Tarihi: 06 Kasım 2023 / 00:01

2023/381 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/381 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Adana İli, Sarıçam İlçesi, Çarkıpare Mah. 164 Ada, 4 Parsel, bağımsız bölüm niteliği arsa, yüzölçümü 241,00 , borçlu adına tam hisse olan taşınmaz üzerinde bilirkişi incelemesi yapılmış olup aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir. İcra konusu taşınmaz; Sarıçam İlçesi, Çarkıpare Mahallesi, 164 ada, 4 parsel nolu arsadır. Çanakkale 1915 Konut Sitesinin~35 m. doğusunda yer almakta olup, bilâ nolu imar yoluna cepheli konumdadır. Mevki itibariyle, apartman tipi konutların ve boş arsaların yoğunlukta olduğu bir mıntıkada bulunmaktadır. Elektrik, yol, içme suyu ve kanalizasyon gibi alt yapı tesisleri mevcuttur. İcra konusu taşınmaz geometrik şekli itibariyle dikdörtgeni andırmakta olup, topoğrafik olarak düz arazi niteliğindedir. İmar yoluna~12,00 m. cephesi bulunmaktadır. Halen boş olarak bekletilmektedir. Taşınmaz arsa vasfında olduğundan dairemizce teslim işlemi yapılmayacaktır.

Adresi : Adana İli Sarıçam İlçesi Sarıçam/ ADANA

Yüzölçümü : 241 m2

Arsa Payı : -

İmar Durumu: Sarıçam belediyesinden gelen yazıya göretaşınmaz1/1000ölçekliuygulamaimarplanındaKonutAlanı(ayrıknizam, Yençok=45m, TAKS=0.30,E=1.60yoğunluklu) A n c a k s ö z k o n u s u t a ş ı n m a z ı v e ç e v r e s i n i d e k a p s a y a n a l a n d a A d a n a 2.İdareMahkemesinin05/11/1999tarihE:1999/746K:1999/1209sayılımahkemeileyapılanimaruygulamasınıniptaledildiğivebahsekonutaşınmazıniptalsınırıiçerisindekaldığıtespit edilmiştir.Mahkemekararıtarafımıza25/02/2022tarihinde belediyeye tebliğedilmiştir.

Kıymeti : 2.048.500,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/01/2024 - 10:20

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Bitiş Tarih ve Saati : 18/01/2024 - 10:20 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/02/2024 - 10:20

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Bitiş Tarih ve Saati : 13/02/2024 - 10:20

(İİK m.114 ve m.126)

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