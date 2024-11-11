T.C. Adana Gayrimenkul Satış İcra Dairesi'nden

Yayın Tarihi: 11 Kasım 2024 / 00:01

T.C. ADANA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ'NDEN

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

2024/103 ESAS

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/103 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Adana İl, Seyhan İlçe, Kanalüstü Mahallesi, 9559 Ada, 6 Parsel, 7.kat 15Nolu Bağımsız Bölüm taşınmazdır. Satışa konu taşınmaz tapu kaydında mesken nitelikli olup tam hissi ile borçlu adına kayıtlıdır.Adana İli Seyhan İlçesi Kanalüstü (Tapuda Kanalüstü) Mahallesi 9559 Ada 6 nolu parselde, 1.560,00 m² yüzölçümlü olup parsel alanı üzerindeki ana yapı ayrık nizam 4/A yapı sınıfında betonarme karkas yapı tarzında olmak üzere projelendirilmiş ve inşa edilmiştir. Değerleme konusu taşınmazında içinde bulunduğu blok parselin kuzeydoğu köşesinde konumludur. Seyhan Belediyesinde incelenen 31.12.2012 onay tarihli mimari projesine göre ana yapı bodrum kat + zemin kat + 9 normal kat olmak üzere 11 kattan oluşmaktadır. Değerleme konusu taşınmazın mutfak, salon ve oda zeminleri parke ve seramik döşeli, ıslak hacim duvarları fayans döşelidir. Duvarları saten boyalı, dış kapısı demir korumalı ahşap kapı ve iç mekan kapıları mobilya kapı, pencereleri pvc doğramadır. Mutfak dolapları hazır mutfak olup mutfak tezgahı granit mermerdir. Taşınmazda ısıtma kombi ile sağlanmaktadır.

Adresi : Gürsel paşa Mahallesi, 75638 Sokak, No:3, Kat:7, D: 15 Seyhan / ADANA

Ana taşınmaz yüzölçümü : 1.560,00 m2, Mesken Bürüt: 130 m²,Mesken Net:110m², dir.

Arsa Payı : 84/1560, İmar Durumu: 1,20, Taks: 0,30, Ayrık Nizam, Konut Alanı yapılaşma şartlarında

Kıymeti : 5.500.000,00 TL, KDV Oranı : %1, Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/01/2025 - 11:02

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Bitiş Tarih ve Saati : 14/01/2025 - 11:02 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/02/2025 - 11:02

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Bitiş Tarih ve Saati : 11/02/2025 - 11:02

(İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.