T.C. Adana Gayrimenkul Satış İcra Dairesi'nden

Yayın Tarihi: 04 Kasım 2024 / 00:01

T.C. ADANA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ'NDEN

İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE YAPILAN İCRA TAKİPLERİNDE İCRA EMRİNİN İLANEN TEBLİĞİ

2024/411 ESAS

ALACAKLI : TÜRKİYE HALK BANKASI ANONİM ŞİRKETİ (V.K.N: 4560004585)

VEKİLİ : AV. MUSTAFA KAPUAĞASI

BORÇLU/İPOTEK MALİKİ : SC İMZA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TAAHHÜT TURİZM OTELCİLİK SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (V.K.N: 7570468743)

İPOTEK MALİKİ : FATMA GÜNAY ÇİÇEK (T.C. NO:34264306424)

TAKİP TALEBİNDE VE İCRA EMRİ YAZILI TOPLAM ALACAK MİKTARI :7.143.577,67 TL

İPOTEKLİ GAYRİMENKULLER :

1-Kahramanmaraş İli Onikişubat İlçesi Pınarbaşı Mah. 6062 Ada, 4 Parsel, 102 Cilt No, 10014 Sahife Numaraya kainA Blok 7. Kat 16. Nolu Bağımsız Bölüm Konut niteliğindeki taşınmaz.

2- Kahramanmaraş İli Onikişubat İlçesi Pınarbaşı Mah. 4145 Ada, 10 Parsel, 254 Cilt No, 25158 Sahife Numaraya kainB Blok Zemin + Asma Kat 19. Nolu Bağımsız Bölüm İşyeri niteliğindeki taşınmaz.

Alacaklı vekili tarafından ilamlı takip taleplerinde icra emri tebliği yolu ile aleyhinizde yapılan icra takibi sırasında adınıza çıkarılan icra emri bila tebliğ edilmiş, Müdürlüğümüzce yapılan adres araştırmasında tespit edilen adreslere çıkarılan tebligatlarda iade dönmüştür, başkaca adresiniz tespit edilemediğinden iş bu icra emrinin ilanen yapılmasına karar verilmiştir.

Yukarıda yazılı borç ve masrafları iş bu icra emrinin tebliği tarihinden itibaren 30 gün, kanuni 30 gün süreye 15 gün ilave edilerek ilanın gazetede neşir tarihinden itibaren 45 gün içerisinde yukarıda belirtilen borcu ödemeniz, bu süre içinde borç ödenmez veya tetkik merciinden icranın geri bırakılmasına dair bir karar getirilmezse alacaklının yukarıda açık tapu kaydı yazılı ipotekli taşınmazın satışını isteyebileceği hususu icra emri yerine kaim olmak üzere ihtaren ilan ve tebliğ olunur.