T.C. ADANA1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ İ L A N

Yayın Tarihi: 29 Eylül 2023 / 00:01



DOSYA NO : 2020/1701 EsasKARAR NO : 2023/449

5607 Sayılı Yasanın 3/18.Maddesine Muhalefet suçundan Mahkememizin 23/05/2023 tarih ve 2020/1701 Esas 2023/449 Karar sayılı ilamı ile hakkında 3/18 maddesi gereğince VELAYET HAK.VESAYET VEYA KAYYIMLIK HİZM.MEN(ÜSTSOY-DİĞER)(TCK 53/1-c), 10 AY HAPİS, 2500-TL ADLİ PARA, İNFAZ SÜRESİNCE KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK (TCK 53/1-a,d,e) cezası ile cezalandırılan Bekir ve Necla oğlu, 20/11/1962 Şanlıurfa doğumlu, Şanlıurfa, Haliliye, Şehitlik mah/köy nüfusuna kayıtlı, Pazaryeri Mah. Anafartalar Caddesi No:736 iç kapı no: Müstekil Konak/İzmir, Sanık AHMET MUHSİN SÜLÜ tüm aramalara rağmen bulunamamış, hakkındaki gerekçeli karar ve Katılan Adana Gümrük Müdürlüğü vekili Av. Şinasi Demirci'nin 07/07/2023 tarihli karara karşı temyiz yoluna başvurduğu dilekçesi tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 19.09.2023