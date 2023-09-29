T.C. ADANA1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ İ L A N

Yayın Tarihi: 29 Eylül 2023 / 00:01

DOSYA NO : 2020/1401 EsasKARAR NO : 2023/613 Karar

Birinci ila dördüncü fıkralarda tanımlanan fiillerin işlenmesine iştirak etmeksizin, bunların konusunu oluşturan eşyayı, bu özelliğini bilerek ve ticarî amaçla satın almak suçundan Mahkememizin 06/06/2023 tarih ve 2020/1401 Esas 2023/613 Karar sayılı ilamı ile hakkında 3/5-1.cümle maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI NEDENİYLE DNT.SER. (CMK 231/8) kararı verilen Fevzi ve Besey oğlu, 05/09/1979 Besni doğumlu, Gaziantep, Merkez, Hacıbaba mah/köy nüfusuna kayıtlı, Atakent Mah. Afetevleri 2297 sok. Aydın Apt. 3 Blok K:1 Yüreğir/ADANA, Sanık ALİ AVCI tüm aramalara rağmen bulunamamış ve hakkında verilen gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 19.09.2023