T.C. ADANA27. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 17 Temmuz 2023 / 00:01



Dosya No : .17442129-2021/495-Ceza Dava Dosyası

Karar No : 2022/796

İLAN

Kasten Yaralama suçundan müştekiİbrahim ve Rüveyde'den olma 05/04/1942 Beyazkışlakcı doğumlu, Niğde İli Çamardı İlçesi Beyazkışlakcı nüfusuna kayıtlı45448744864 TC Kimlik nolu ELİF YILDIRIM hakkında yapılan yargılama sonucunda sanıklar Serkan Uçku, Yasemin Doğan hakkında5237 Sayılı TCK.nun 86/1, 86/3-e, 87/1, 29, 62maddeleri gereğince sonuç olarak 2 Yıl 1 Ay HapisCezası ile cezalandırılmalarına karar verilmişve tebliğden itibaren 7 gün içinde Adana Bölge Adliye Mahkemesi'ne İstinaf yolu açık olmak üzere verilen hüküm ve sanıklar Serkan Uçku, Yasemin Doğan 15/12/2022 tarihli dilekçesi ile istinaf dilekçesi,müştekiElif Yıldırım' e tebliğ edilememiştir.

1-7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin ve kararın istinaf edildiğininTÜRKİYE GENELİNDE TİRAJI 50.000 ALTI OLAN BİR GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm Fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde İtiraz edilmediği takdirde hükmün kesinleşeceği İLAN OLUNUR. 11.05.2023