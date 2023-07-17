T.C. ADANA27. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
Dosya No : .17442129-2021/495-Ceza Dava Dosyası
Karar No : 2022/796
İLAN
Kasten Yaralama suçundan müştekiİbrahim ve Rüveyde'den olma 05/04/1942 Beyazkışlakcı doğumlu, Niğde İli Çamardı İlçesi Beyazkışlakcı nüfusuna kayıtlı45448744864 TC Kimlik nolu ELİF YILDIRIM hakkında yapılan yargılama sonucunda sanıklar Serkan Uçku, Yasemin Doğan hakkında5237 Sayılı TCK.nun 86/1, 86/3-e, 87/1, 29, 62maddeleri gereğince sonuç olarak 2 Yıl 1 Ay HapisCezası ile cezalandırılmalarına karar verilmişve tebliğden itibaren 7 gün içinde Adana Bölge Adliye Mahkemesi'ne İstinaf yolu açık olmak üzere verilen hüküm ve sanıklar Serkan Uçku, Yasemin Doğan 15/12/2022 tarihli dilekçesi ile istinaf dilekçesi,müştekiElif Yıldırım' e tebliğ edilememiştir.
1-7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin ve kararın istinaf edildiğininTÜRKİYE GENELİNDE TİRAJI 50.000 ALTI OLAN BİR GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,
2-Hüküm Fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde İtiraz edilmediği takdirde hükmün kesinleşeceği İLAN OLUNUR. 11.05.2023
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|BASIN NO: ILN01861232