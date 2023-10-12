T.C. ADANA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Yayın Tarihi: 12 Ekim 2023 / 00:01

Örnek No:55*



2023/16 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/16 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Satışa konu taşınmaz Adana ili, Çukurova ilçesi, Kurttepe Mahallesi 5883 Ada, 4 Parsel 2.Kat 2 nolu bağımsız bölüm Mesken niteliğinde taşınmazdır. Borçlu adına tam hisse ile kayıtlıdır. Taşınmazın bulunduğu apartmanda keşif günü yapılan incelemede; Dairenin bir zemin 10 normal katlı olarak betonarme karkas yapı şeklinde tesis edilmiş olduğu, Satışa konu 2. Kat 2 Nolu Bağımsız Bölümün Güney-Batı-Kuzey-Doğu 4 cepheli tesis edilmiş olduğu tespit edilmiştir. Dairede yapılan inceleme ve ölçümlerde dairenin 220 m2 brüt net 185 m2 olduğu, 4+1 odalı mutfak wc ve banyolu olduğu tespit edilmiştir. Odalarda zemin malzemesinin ahşap parke kaplama, koridor ve ıslak hacimlerde zemin malzemesinin seramik olduğu görülmüştür. İç kapıların ahşap kapı, pencerelerin pvc olduğu, görülmüştür. Bina tek oturumlu olupdoğal gaz bulunduğu ve dairede 2 adet balkon olduğu görülmüştür. Taşınmaz Süleyman Bulvarının güney bitişiğinde, 77249 sokağın ise kuzeyinde bulunmaktadır.

Adresi : Süleyman Demirel Bulvarı Yusuf Savaş Apt. Kat:2 No:2 Çukurova / ADANA

Yüzölçümü : 772,00 m2 - Mesken : brüt 220 m2- net 185 m2

Arsa Payı : 1/10

İmar Durumu : Maks Taks: 0.60, 2.40 Yoğunluklu Ticaret + Konut alanlı, yençok=62.75m

Kıymeti : 4.400.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir. Dosyasında

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/11/2023 - 14:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 07/12/2023 - 14:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/12/2023 - 14:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 04/01/2024 - 14:00

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.