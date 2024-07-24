T.C. Adıyaman 2. Sulh Hukuk Mahkemesinden

Yayın Tarihi: 24 Temmuz 2024 / 00:01

İ L A N

T.C. ADIYAMAN 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/524 Esas

Mirasçı NACİYE ARSLAN T.C.19276198564)'a dava dilekçesinde ve araştırılan adreslerine davetiye çıkarılmış, tebligatların bila ikmal dönmesi üzerine yapılan adres araştırmalarında emniyetin bildirdiği adresin de bila ikmal dönmesi nedeniyle, 02/10/2024 günü saat: 09:25 olan duruşma gününün 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28. ve devamı maddeleri gereğince ilanen tebliğine karar verilmiş olup;

Tebliğden itibaren "Müteveffa Elif Bektaş'a ait vasiyetnamenin açılması sırasında dilediğiniz takdirde hazır bulunabileceğiniz ihtar ve tebliğ olunur" Şeklindeki tebligat şerhi ve 02/10/2024 günü saat: 09:25 olan duruşma gününün Tebligat kanunun 31. maddesi uyarınca ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebligatın tebliğ edilmiş sayılacağı vasiyetnamenin açılması ve duruşma günün bildirir tebligatın yerine geçerli olmak üzere İLANEN tebliğ olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02065430