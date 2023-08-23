T.C. ADIYAMAN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 23 Ağustos 2023 / 00:01

T.C.

ADIYAMAN

3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/125 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Adıyaman İli, Merkez İlçesi, Şerefli Köyü, Micir Mevkii, 155 Ada, 3 Parsel Sayılı Taşınmaz

MEVKİİ : Adıyaman İli, Merkez İlçesi, Şerefli Köyü, Micir Mevkii

ADA NO : 155

PARSEL NO : 3

VASFI :

MALİKİN ADI VE SOYADI: Abuzer Yıldırım, Emine Öksüz, Fadil Yıldırım, Güllü

Yıldırım, Hanım Atlı, Hanifi Yıldırım, Mehmet Yıldırım, Mehmet Ali Yıldırım, Mustafa

Yıldırım, Zeliha Yıldırım, Zeynal Yıldırım

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TÜRKİYE PETROLLERİ A.O.GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

AÇILACAK DAVADA HUSUMETİN

KİME YÖNELTİLECEĞİ : TÜRKİYE PETROLLERİ A.O.GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İDARİ YARGIDA DAVA

AÇMA SÜRESİ : Tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda, iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltim davası açılabilir.

Dava konusu Adıyaman İli, Merkez İlçesi, Şerefli Köyü, 155 ada, 3 parsel sayılı taşınmaza ilişkin kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davası açılmış olup, dava konusu taşınmazla ilgili tebligat ve ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde davacı kurum aleyhine kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara ilişkin düzeltim davası açılabileceği, tebligat ve ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği,tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına Vakıfbank Adıyaman Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkememize yazılı olarak bildirmesi gerektiği, yapılan yargılama sonunda taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespitine ve davacı idare adına tesciline karar verileceği ve duruşmanın 22/09/2023 günü saat 10:25'e bırakıldığı hususu 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu Değiştiren 4650 Sayılı Yasanın 10. Maddesi gereğince ilan ve tebliğ olunur.04/07/2023