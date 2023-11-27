T.C. ADIYAMAN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 27 Kasım 2023 / 00:01

ESAS NO : 2023/252 Esas

TAPUSUZ TAŞINMAZIN TESCİLİ İLANI

Mahkememiz yukarıda numarası belirtilen esas sayılı dosyasında Hamza Arslan ileAdıyaman Maliye Hazinesi ve Kömür Belediye Başkanlığı aleyhine açılan davada, dava konusu Adıyaman İli, Merkez ilçesi, Yakacık Köyü sınırları içinde bulunan: her ne kadar bitişik olmasa da kuzeydoğusunda 1518 parsel 2.800,00 m²’lik; kuzeyinde 1504, 1505 ve 1506 parsel; batısında ise (Bitişiğinde olmayan) Uzunpınar Köyü 92 parsel sayılı tarlalar ve güneyinde de davacının kardeşine ait tapusuz taşınmazın zilyetliği suretiyle malik olduğu iddia edilerek tescil davası açılmıştır.

Belirtilen taşınmaza hak sahibi olduğunu iddia edenlerin, ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde mahkememizin yukarıda yazılı bulunan dava dosyasına başvurmaları gerektiği ilan olunur.09/11/2023