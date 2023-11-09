T.C. ADIYAMAN 5.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 09 Kasım 2023 / 00:01

İLAN

ESAS NO : 2022/218 Esas

Davacı , TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ile Davalılar , MEHMET EMİN ÇETİNER, ADIYAMANLI DENİZ TURİZM TAŞIMACILIK ELEKTRİK GIDA TEMİZLİK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ arasında mahkememizde görülmekte olan Alacak (Kurum Zararı Nedeniyle) davası nedeniyle;

Davalılardan 0080749952 vergi numaralı Adıyamanlı Deniz Turizm Taşımacılık Elektrik Gıda Temizlik İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketine dava dilekçesinde ve araştırılan adreslerine davetiye çıkarılmış, tebligatların bila ikmal dönmesi, 35 maddeye göre yapılan tebligatın geri dönmesi üzerine ne yapılan adres araştırmalarında davalının iş yeri adresi de bila ikmal dönen adres ile aynı olması sebebiyle tespit edilemediğinden, bilirkişi raporlarının 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28. ve devamı maddeleri gereğince ilanen tebliğine karar verilmiş olup;

Tebliğden itibaren bilirkişi raporlarına HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız hususu Tebligat kanunun 31. maddesi uyarınca ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra dilekçenin tebliğ edilmiş sayılacağı bilirkişi raporu yerine geçerli olmak üzereİLANEN tebliğ olunur.