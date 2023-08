T.C. ADIYAMAN3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 07 Ağustos 2023 / 00:01

ESAS NO : 2023/139

KAMULAŞTIRMA İLANIKAMULAŞTIRILACAK TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Adıyaman İli, Merkez İlçesi, Örenli Mahallesi (Köyü)

ADA NO : 57

PARSEL NO : 12, 29 ve 35

MALİKİN ADI VE SOYADI :Abuzer Değirmandaş, Ahmet Değirmandaş, Arzu Belli, Ayşegül Boybay, Hacı Değirmendaş, Mahmut Değirmendaş, Mustafa Değirmendaş, Türkan Değirmendaş, Ürkiye Değirmendaş, Zeynal Değirmendaş

KAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI : Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı

KAMULAŞTIRMANIN VEBELGELERİN ÖZETİ :Dava konusu Adıyaman İli, Merkez İlçesi, Örenli Mahallesi (köyü), 57 Ada 12, 29 ve 35 Parsel sayılı taşınmaza ilişkin kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davası açılmış olup, dava konusu taşınmazla ilgili tebligat ve ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde davacı kurum aleyhine kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara ilişkin düzeltim davası açılabileceği, tebligat ve ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına Vakıfbank Adıyaman Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkememize yazılı olarak bildirmesi gerektiği, yapılan yargılama sonunda taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespitine ve davacı idare adına tesciline karar verileceği ve duruşmanın 22/09/2023 günü saat 10:30'a bırakıldığı hususu 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu Değiştiren 4650 Sayılı Yasanın 10. Maddesi gereğince ilan ve tebliğ olunur.10/07/2023