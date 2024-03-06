T.C. AFYONKARAHİSAR 5. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 06 Mart 2024 / 00:01



Dosya No : 2020/343 Esas

İLAN METNİ

Mahkememizin 10/11/2022 tarih ve 2020/343 Esas ve 2022/775 Karar sayılı hükmü ile Basit Yaralama suçundan hakkında hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verilen katılan sanık Ahmet oğlu 12.07.1995 d.lu VOLKAN KAMİLOĞLU'na tebliğ tarihinden (Tebliğ ilan tarihinden itibaren yedi gün sonra yapılmış sayılır. ) 7 gün içinde en yakın Asliye Ceza Mahkemesi'ne verilecek bir dilekçe veya zabıt katibine tutturulacak bir tutanak ile Afyonkarahisar Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde itiraz yoluna başvurma hakkı ilanen tebliğ olunur.