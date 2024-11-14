T.C Ağrı Sulh Hukuk Mahkemesi'nden

Yayın Tarihi: 14 Kasım 2024 / 00:01

T.C AĞRI SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Dosya No: 2024/34 Esas

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Ağrı İli, Merkez İlçesi, Baloluk Mah/Köy, 25 Cilt 88 Aile Sıra No:1 sırada nüfusa kayıtlı İsa ve Bedevi oğlu 01/03/1942 doğumlu 14170475346 T.C kimlik numaralı ABDULBAKİ ALP'in 2017 yılından itibaren izine rastlanmamış, sağ veya ölü olduğu hakkında bir haber alınamadığı ve uzun süreden beri de tüm aramalara rağmen bulunamadığı, iddia olunmaktadır. ABDULBAKİ ALP'in TMK'nın 33/2. Maddesi uyarınca Gaipliğine karar verileceğinden ABDULBAKİ ALP ile ilgili olarak bilgisi olanların ilk ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde Mahkememizin 2024/34 Esas sayılı dosyasına müracaat ederek bilgi vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.