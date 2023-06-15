T.C. AHLAT ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 15 Haziran 2023 / 00:01

İ L A N

ESAS NO : 2022/306 EsasAşağıda tarafları yazılı mahkememizde görülen Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle Bitlis ili Ahlat İlçesi Ovakışla Beldesi Seyran Mevkinde bulunan güneyinde davacıya ati 892 parsel numaralı taşınmaz ile tapu harici taşınmaz, batısında tapu harici taşınmaz, kuzeyinde 1411 parsel sayılı taşınmaz, tapu harici taşınmaz ve yol, doğusunda 834 parsel nolu taşınmaz, yaklaşık 33.025 m2'lik tescil dışı taşınmaz TMK 713, Kadastro Kanununun 14 ve 17 . maddesi uyarınca askıya çıkarılan ilandır. Tarafları ve nitelikleri belirtilen dava konusu parseller hakkında hak iddia edenlerin 30 günlük yasal süre içinde Mahkememize başvurmaları ilan olunur.

Davacı Adı Soyadı: Davalı Adı Soyadı KUTBETTİN BAŞKENT HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI AHLAT MALMÜDÜRLÜĞÜ