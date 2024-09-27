T.C. Ahlat Asliye Hukuk Mahkemesinden

Yayın Tarihi: 27 Eylül 2024 / 00:01

T.C. AHLAT ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/257 Esas Aşağıda tarafları yazılı mahkememizde görülen Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle Bitlis ili, Ahlat ilçesi, KRKLAR MAHALLESİ, NORŞİN mevkiinde bulunan 853 Ada içinde kalan tahmini 11 dönüm civarında olan kadastro çalışmaları sırasında tespit dışı tapulama harici olarak bırakılan, Doğusu: 853 Ada 15- 16 ve 169 nolu parseller, Batısı: KARMUÇ ÇAYI, Kuzeyi: Bana sait 853 Ada 13 nolu parsel, Güneyi: 169 nolu parsel ile çevrili taşınmaz TMK 713, Kadastro Kanununun 14 ve 17 . maddesi uyarınca askıya çıkarılan ilandır. Tarafları ve nitelikleri belirtilen dava konusu parseller hakkında hak iddia edenlerin 3 aylık yasal süre içinde Mahkememize başvurmaları ilan olunur.

Davacı Adı Soyadı: Davalı Adı Soyadı Dava: AHMET YAĞMUR AHLAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan)

#ilangovtr BASIN NO: ILN02095204