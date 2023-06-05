T.C. AHLAT ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Yayın Tarihi:
ESAS NO : 2021/226 Esas
Aşağıda tarafları yazılı mahkememizde görülen Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle Bitlis İli Ahlat İlçesi, Ovakışla Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 309 ada 19 parsel sayılı taşınmaz TMK 713, Kadastro Kanununun 14 ve 17 . maddesi uyarınca askıya çıkarılan ilandır.
Tarafları ve nitelikleri belirtilen dava konusu parseller hakkında hak iddia edenlerin 30 günlük yasal süre içinde Mahkememize başvurmaları ilan olunur.
DAVACI : ALİ COŞKUN- 35191047640
DAVALI : AHLAT MALMÜDÜRLÜĞÜ
|#ilangovtr
|BASIN NO: ILN01840644