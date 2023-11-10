T.C.AKÇAABAT 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 10 Kasım 2023 / 00:01

03/11/2023 Dosya esas numaraları :

2023/725-2023/727-2023/729-2023/735

2023/722-2023/721-2023/730-2023/731

2023/732

İLAN METNİ

Davacı Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü ile; aşağıda yazılı bulunan dosyalarda bulunan davalılar arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davası nedeniyle;

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu gereğince aşağıda dökümü yazılan taşınmazların;

Mahkememizin 2023/725-2023/727-2023/729-2023/735/2023/722-2023/721-2023/730-2023/731-2023/732 Esas sayılı dosyalarında; Bakanlık Makamının 19/04/2016 tarih 2016/47 Sayılı kararı ile kamulaştırma işlemlerine başlanılmış olup,

İlan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası, adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açabilecekleri, husumetin Karayolları Genel Müdürlüğü'ne yöneltilmesi gerektiği, kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, açtıkları dava ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazın yol olarak terkin edileceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli hak sahipleri adına Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Akçaabat Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinin ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerektiği, aşağıda belirtilen davanın duruşmasında mahkememizde hazır bulunmaları veya kendilerini vekil ile temsil ettirmeleri, temsil ettirmedikleri takdirde duruşmanın yokluklarında devam edileceği, 2942 Sayılı Yasanın 4650 sayılı yasa ile değişik 10. maddesi gereği ilan olunur.

2023/725 Esas sayılı dosyası

Duruşma tarihi : 06/12/2023 Duruşma saati: 09:48

2023/727 Esas sayılı dosyası

Duruşma tarihi : 06/12/2023 Duruşma saati: 09:45

2023/729 Esas sayılı dosyası

Duruşma tarihi : 06/12/2023 Duruşma saati: 09:30

2023/735 Esas sayılı dosyası

Duruşma tarihi : 06/12/2023 Duruşma saati: 10:00

2023/722 Esas sayılı dosyası

Duruşma tarihi : 14/12/2023 Duruşma saati: 10:00

2023/721 Esas sayılı dosyası

Duruşma tarihi : 14/12/2023 Duruşma saati: 09:55

2023/730 Esas sayılı dosyası

Duruşma tarihi : 14/12/2023 Duruşma saati: 10:05

2023/731 Esas sayılı dosyası

Duruşma tarihi : 14/12/2023 Duruşma saati: 10:10

2023/732Esas sayılı dosyası

Duruşma tarihi : 14/12/2023 Duruşma saati: 10:15

Ada Parsel Ada Parsel no Kamulaştırılan alan TaşınmazınMalikleri ve EsasNumarası Trabzon İli

Akçaabat İlçesi

Işıklar/Fabrika Mahalle 336 ada 16 ve 17 parsel 417,48 m² büyüklüğündeki 336 ada 16 parselin 21,34 m²'lik kısmı, 39,66 m² büyüklüğündeki 336 ada 17 parselin 7,47 m²'lik kısmı Emine Karadeniz (2023/725) Trabzon İli

Akçaabat İlçesi

Işıklar/Orta Mahalle 335 ada 16 parsel 2.380,78 m² büyüklüğündeki 335 ada 16 parselin 2.226,94 m²'lik kısmı Ekrem Aktaş

(2023/727) Trabzon İli

Akçaabat İlçesi

Işıklar/Orta Mahalle 335 ada 5-6-14 parseller ile 336 ada 13 parsel 80 m² büyüklüğündeki 335 ada 14 parsel sayılı taşınmazın tamamı, 679,68 m² büyüklüğündeki 335 ada 6 parsel sayılı taşınmazın tamamı, 829,55 m² büyüklüğündeki 335 ada 5 parsel sayılı taşınmazın tamamı ve 600,92 m² büyüklüğündeki 336 ada 13 parsel sayılı taşınmazın 102,09 m²'lik kısmı Mustafa Öztürk

(2023/729) Trabzon İli

Akçaabat İlçesi

Işıklar/Orta Mahalle 335 ada 15 parsel 5.301,28m² büyüklüğündeki 335 ada 15 nolu taşınmazın 4.253,81 m²'lik kısmı Kemal Atasoy

Mustafa Atasoy

Şeref Arapoğlu

(2023/735) Trabzon İli

Akçaabat İlçesi

Işıklar/Orta Mahalle 335 ada 7 parsel 701,57 m² büyüklüğündeki taşınmazın tamamı Fatma Hasdemir

(2023/722) Trabzon İli

Akçaabat İlçesi

Işıklar/Orta Mahalle 333 ada 2 parsel 3.239,74 m² büyüklüğündeki taşınmazın 25,10 m²'lik kısmı Ali Osman Mehtioğlu

(2023/721) Trabzon İli

Akçaabat İlçesi

Işıklar/Orta Mahalle 331 ada 8 parsel 1.139,57 m² büyüklüğündeki taşınmazın 731,82 m²'lik kısmı Ayşe Aydın

Şener Serdar

Hayriye Serdar

(2023/730) Trabzon İli

Akçaabat İlçesi

Işıklar/Orta Mahalle 331 ada 9 parsel 1.553,15 m² büyüklüğündeki taşınmazın 324,19 m²'lik kısmı Fatma Bayram

Hanife Serdar

Halime Öztürk

(2023/731) Trabzon İli

Akçaabat İlçesi

Işıklar/Orta Mahalle 334 ada 4 parsel 675,61 m² büyüklüğündeki taşınmazın tamamı Hasan Atasoy

(2023/732)