T.C. Akçaabat 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nden

Yayın Tarihi:

T.C. AKÇAABAT 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Dosya esas numaraları : 12/11/2024

2024/665-2024/666-2024/667-2024/668-2024/669- 2024/671-2024/672-2024/673-2024/674-2024/675-

2024/676-2024/677-2024/678-2024/679-2024/680- 2024/681-2024/682-2024/683

Davacı Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü ile; aşağıda yazılı bulunan dosyalarda bulunan davalılar arasındamahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davası nedeniyle;

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu gereğince aşağıda dökümü yazılan taşınmazların;

Mahkememizin2024/665-2024/666-2024/667-2024/668-2024/669-2024/671-

2024/672-2024/673-2024/674-2024/675-2024/676-2024/677-2024/678-2024/679-2024/680-

2024/681-2024/682-2024/683 Esas sayılı dosyalarında; Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünün 17/01/2024 tarih 2024/1 Sayılı kararı ile kamulaştırma işlemlerine başlanılmış olup,

İlan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası, adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açabilecekleri, husumetin Karayolları Genel Müdürlüğü'ne yöneltilmesi gerektiği, kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, açtıkları dava ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazın yol olarak terkin edileceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli hak sahipleri adına Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Akçaabat Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinin ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerektiği, aşağıda belirtilen davanın duruşmasında mahkememizde hazır bulunmaları veya kendilerini vekil ile temsil ettirmeleri, temsil ettirmedikleri takdirde duruşmanın yokluklarında devam edileceği, 2942 Sayılı Yasanın 4650 sayılı yasa ile değişik 10. maddesi gereği ilan olunur.

2024/665 Esas sayılı dosyası, Duruşma tarihi : 10/01/2025 Duruşma saati: 13:45

2024/666 Esas sayılı dosyası, Duruşma tarihi : 31/01/2025 Duruşma saati: 09:45

2024/667 Esas sayılı dosyası, Duruşma tarihi : 10/01/2025Duruşma saati: 13:30

2024/668 Esas sayılı dosyası, Duruşma tarihi : 29/11/2024 Duruşma saati: 10:55

2024/669 Esas sayılı dosyası, Duruşma tarihi : 10/01/2025 Duruşma saati: 13:50

2024/671 Esas sayılı dosyası, Duruşma tarihi : 02/01/2025Duruşma saati: 10:35

2024/672 Esas sayılı dosyası, Duruşma tarihi : 02/01/2025Duruşma saati: 10:10

2024/673 Esas sayılı dosyası, Duruşma tarihi : 02/01/2025Duruşma saati: 10:30

2024/674 Esas sayılı dosyası, Duruşma tarihi : 31/05/2025 Duruşma saati: 09:40

2024/675 Esas sayılı dosyası, Duruşma tarihi : 10/01/2025 Duruşma saati: 13:55

2024/676 Esas sayılı dosyası, Duruşma tarihi : 29/11/2024 Duruşma saati: 10:38

2024/677 Esas sayılı dosyası, Duruşma tarihi : 10/01/2025 Duruşma saati : 13/35

2024/678 Esas sayılı dosyası, Duruşma tarihi : 29/11/2024 Duruşma saati: 10:50

2024/679 Esas sayılı dosyası, Duruşma tarihi : 10/01/2025 Duruşma saati: 14:00

2024/680 Esas sayılı dosyası, Duruşma tarihi : 02/01/2025 Duruşma saati: 10:40

2024/681 Esas sayılı dosyası, Duruşma tarihi : 02/01/2025 Duruşma saati: 10:25

2024/682 Esas sayılı dosyası, Duruşma tarihi : 02/01/2025 Duruşma saati: 10:15

2024/683 Esas sayılı dosyası, Duruşma tarihi :10/01/2024 Duruşma saati:13:40

Ada Parsel

Ada Parsel no

Kamulaştırılan alan

TaşınmazınMalikleri ve EsasNumarası

Trabzon İli Akçaabat İlçesi

Darıca Mahallesi

303 ada 437 parsel

12.246,31 m² lik 303 ada 437 parselin 3.132,70 m²'lik kısmı

Aysel KOLAYLI ve arkadaşları

(2024/665)

Trabzon İli Akçaabat İlçesi

Kavaklı Mahallesi

164 ada 44 parsel

1.511,40 m² lik 164 ada 44 parselin 403,73 m²'lik kısmı

Abdullah KURTOĞLU ve arkadaşları

(2024/679)

Trabzon İli Akçaabat İlçesi

Darıca Mahallesi

304 ada 77 parsel

653,46 m²'lik taşınmazın 374,44 m²'lik kısmı

Ali İSKENDEROĞLU ve arkadaşları

(2024/675)

Trabzon İli Akçaabat İlçesi

Darıca Mahallesi

303 ada 436 parsel

988,23m²'lik taşınmazın tamamı

Ali ÇİMENCİ

(2024/669)

Trabzon İli Akçaabat İlçesi Dürbinar Mahallesi

287 ada 17 parsel

1.215,15m²'lik taşınmazın 04,00 m²'lik kısmında mülkiyet hakkının, 185,40m²'lik kısmında irtifak hakkına ilişkin.

Ali SEYİS

(2024/610)

Trabzon İli Akçaabat İlçesi

Dürbinar Mahallesi

287 ada 31 parsel

1369,68m²'lik taşınmazın 2,14 m²'lik kısmında mülkiyet hakkının, 220,96m²'lik kısmında irtifak hakkına ilişkin.

Ömer Seyis

(2024/607 )

Trabzon İli Akçaabat İlçesi

Dürbinar Mahallesi

287 ada 30 parsel

785,39m²'lik taşınmazın 0,00 m²'lik kısmında mülkiyet hakkının, 9,73m²'lik kısmında irtifak hakkına ilişkin.

Semahat AYDİN

(2024/611)

Trabzon İli Akçaabat İlçesi

Darıca Mahallesi

303 ada 435 parsel

5.102,63 m²'lik taşınmazın 2.012,48 m²'lik kısmı

Emine Öztürk

Zehra Öztürk

(2024/668)

Trabzon İli Akçaabat İlçesi

Kavaklı Mahallesi

162 ada 149 parsel

13.421,42 m²'lik taşınmazın 29,41 m²'lik kısmı

Ali Ak

Gökhan Bekar

Hakan Bekar

Nurten Özdemir

Recep Ak

Reyhan Öztürk

Seniye Tuna

(2024/674)

Trabzon İli Akçaabat İlçesi Darıca Mahallesi

304 ada 76 parsel

4.280,95 m²'lik taşınmazın 2.342,68 m²'lik kısmı

Ali Gangal

Fatime Gangal

Melek Tonyalı

Mustafa gANGAL

Neriman Öztürk

Osman Gangal

Şakir Gangal

(2024/678)

Trabzon İli Akçaabat İlçesi Kavaklı Mahallesi

164 ada 43 parsel

13.602,55 m²'lik taşınmazın 1.873,72 m²'lik kısmı

Ahmet Topsakal ve 58

arkadaşı

(2024/666)

Trabzon İli Akçaabat İlçesi Darıca Mahallesi

304 ada 80 parsel

7.326,29 m²'lik taşınmazın 4.624,71 m²'lik kısmı

Salih Hacıoğlu

(2024/676)

Trabzon İli Düzköy İlçesi Orta Mahallesi

208 ada 62, 63, 64 parsel

Taşınmazların tamamı

Abide Küçüker ve 64 arkadaşı

(2024/671)

Trabzon İli Akçaabat İlçesi Kavaklı Mahallesi

164 ada 42 parsel

taşınmazın 5.546,08 m²'lik kısmı

Ali Ak

Recep Ak

(2024/672)

Trabzon İli Akçaabat İlçesi Kavaklı Mahallesi

162 ada 148 parsel

taşınmazın 315,35 m²'lik kısmı

Ali Ak

(2024/673)

Trabzon İli Akçaabat İlçesi Kavaklı Mahallesi

163 ada 13 parsel

taşınmazın 952,43 m²'lik kısmı

Nigar Karci

Yazile Peker

(2024/680)

Trabzon İli Akçaabat İlçesi Kavaklı Mahallesi

162 ada 146 parsel

163 ada 12 parsel

taşınmazın 566,41 m²'lik kısmı

taşınmazın tamamı

Ayşe Bostan

Birgül Evcan

Esma Bostan

Fatma Karaci

Hüsnü Bostan

Mustafa Bostan

Salih Bostan

Volkan Bostan

(2024/681)

Trabzon İli Akçaabat İlçesi Kavaklı Mahallesi

162 ada 147 parsel

163 ada 10 parsel

taşınmazın 5.895,71 m²'lik kısmı

taşınmazın 2.942,80 m²'lik kısmı

Gökhan Bekar

Hakan Bekar

Nurten Özdemir

Reyhan Öztürk

Seniye Tuna

(2024/682) T

Trabzon İli Düzköy İlçesi

Yeni Mahallesi

175 ada 10 parsel

175 ada8 parsel

Taşınmazın 595,52m²'lik kısmı

Taşınmazın 3.151,19 m²'lik kısmı

Arslan Baykuş

Havva Kandemir

Şadiye Kuş

( 2024/667 )

Trabzon İli Akçaabat İlçesi Darıca Mahallesi

303 ada434 parsel

Taşınmazın 255,86

m²'lik kısmı

Ahmet İhsan Kangal

Kerem Kangal

Metin Kangal

Nevin Aydın

Osman Kangal

Ömer Kangal

Sebahat Tuylu

Sevim Şen

( 2024/677)

Trabzon İli Akçaabat İlçesi Kavaklı Mahallesi

162 ada 145 parsel

162 ada 142 parsel

163 ada11parsel

Taşınmazın 801,69 m²'lik kısmı

Taşınmazın 1.019,0

m²'lik kısmı

Taşınmazın tamamı

Fatma Güner

İbrahim Bostan

Kemal Bostan

Safiye Aktaş

(2024/683)

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Adres : AKÇAABAT 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ Ayrıntılı Bilgi İçin : Tuba ÖZTÜRK Zabıt Katibi

#ilangovtr BASIN NO: ILN02123141