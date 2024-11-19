T.C. Akçaabat 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nden

Yayın Tarihi: 19 Kasım 2024 / 00:01

T.C. AKÇAABAT 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Dosya esas numaraları : 12/11/2024

2024/665-2024/666-2024/667-2024/668-2024/669- 2024/671-2024/672-2024/673-2024/674-2024/675-

2024/676-2024/677-2024/678-2024/679-2024/680- 2024/681-2024/682-2024/683

Davacı Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü ile; aşağıda yazılı bulunan dosyalarda bulunan davalılar arasındamahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davası nedeniyle;

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu gereğince aşağıda dökümü yazılan taşınmazların;

Mahkememizin2024/665-2024/666-2024/667-2024/668-2024/669-2024/671-

2024/672-2024/673-2024/674-2024/675-2024/676-2024/677-2024/678-2024/679-2024/680-

2024/681-2024/682-2024/683 Esas sayılı dosyalarında; Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünün 17/01/2024 tarih 2024/1 Sayılı kararı ile kamulaştırma işlemlerine başlanılmış olup,

İlan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası, adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açabilecekleri, husumetin Karayolları Genel Müdürlüğü'ne yöneltilmesi gerektiği, kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, açtıkları dava ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazın yol olarak terkin edileceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli hak sahipleri adına Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Akçaabat Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinin ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerektiği, aşağıda belirtilen davanın duruşmasında mahkememizde hazır bulunmaları veya kendilerini vekil ile temsil ettirmeleri, temsil ettirmedikleri takdirde duruşmanın yokluklarında devam edileceği, 2942 Sayılı Yasanın 4650 sayılı yasa ile değişik 10. maddesi gereği ilan olunur.

2024/665 Esas sayılı dosyası, Duruşma tarihi : 10/01/2025 Duruşma saati: 13:45

2024/666 Esas sayılı dosyası, Duruşma tarihi : 31/01/2025 Duruşma saati: 09:45

2024/667 Esas sayılı dosyası, Duruşma tarihi : 10/01/2025Duruşma saati: 13:30

2024/668 Esas sayılı dosyası, Duruşma tarihi : 29/11/2024 Duruşma saati: 10:55

2024/669 Esas sayılı dosyası, Duruşma tarihi : 10/01/2025 Duruşma saati: 13:50

2024/671 Esas sayılı dosyası, Duruşma tarihi : 02/01/2025Duruşma saati: 10:35

2024/672 Esas sayılı dosyası, Duruşma tarihi : 02/01/2025Duruşma saati: 10:10

2024/673 Esas sayılı dosyası, Duruşma tarihi : 02/01/2025Duruşma saati: 10:30

2024/674 Esas sayılı dosyası, Duruşma tarihi : 31/05/2025 Duruşma saati: 09:40

2024/675 Esas sayılı dosyası, Duruşma tarihi : 10/01/2025 Duruşma saati: 13:55

2024/676 Esas sayılı dosyası, Duruşma tarihi : 29/11/2024 Duruşma saati: 10:38

2024/677 Esas sayılı dosyası, Duruşma tarihi : 10/01/2025 Duruşma saati : 13/35

2024/678 Esas sayılı dosyası, Duruşma tarihi : 29/11/2024 Duruşma saati: 10:50

2024/679 Esas sayılı dosyası, Duruşma tarihi : 10/01/2025 Duruşma saati: 14:00

2024/680 Esas sayılı dosyası, Duruşma tarihi : 02/01/2025 Duruşma saati: 10:40

2024/681 Esas sayılı dosyası, Duruşma tarihi : 02/01/2025 Duruşma saati: 10:25

2024/682 Esas sayılı dosyası, Duruşma tarihi : 02/01/2025 Duruşma saati: 10:15

2024/683 Esas sayılı dosyası, Duruşma tarihi :10/01/2024 Duruşma saati:13:40

Ada Parsel Ada Parsel no Kamulaştırılan alan TaşınmazınMalikleri ve EsasNumarası Trabzon İli Akçaabat İlçesi Darıca Mahallesi 303 ada 437 parsel 12.246,31 m² lik 303 ada 437 parselin 3.132,70 m²'lik kısmı Aysel KOLAYLI ve arkadaşları (2024/665)

Trabzon İli Akçaabat İlçesi Kavaklı Mahallesi 164 ada 44 parsel 1.511,40 m² lik 164 ada 44 parselin 403,73 m²'lik kısmı Abdullah KURTOĞLU ve arkadaşları (2024/679) Trabzon İli Akçaabat İlçesi Darıca Mahallesi 304 ada 77 parsel 653,46 m²'lik taşınmazın 374,44 m²'lik kısmı Ali İSKENDEROĞLU ve arkadaşları (2024/675) Trabzon İli Akçaabat İlçesi Darıca Mahallesi 303 ada 436 parsel 988,23m²'lik taşınmazın tamamı Ali ÇİMENCİ (2024/669) Trabzon İli Akçaabat İlçesi Dürbinar Mahallesi 287 ada 17 parsel 1.215,15m²'lik taşınmazın 04,00 m²'lik kısmında mülkiyet hakkının, 185,40m²'lik kısmında irtifak hakkına ilişkin. Ali SEYİS (2024/610) Trabzon İli Akçaabat İlçesi Dürbinar Mahallesi 287 ada 31 parsel 1369,68m²'lik taşınmazın 2,14 m²'lik kısmında mülkiyet hakkının, 220,96m²'lik kısmında irtifak hakkına ilişkin. Ömer Seyis (2024/607 ) Trabzon İli Akçaabat İlçesi Dürbinar Mahallesi 287 ada 30 parsel 785,39m²'lik taşınmazın 0,00 m²'lik kısmında mülkiyet hakkının, 9,73m²'lik kısmında irtifak hakkına ilişkin. Semahat AYDİN (2024/611) Trabzon İli Akçaabat İlçesi Darıca Mahallesi 303 ada 435 parsel 5.102,63 m²'lik taşınmazın 2.012,48 m²'lik kısmı Emine Öztürk Zehra Öztürk (2024/668) Trabzon İli Akçaabat İlçesi Kavaklı Mahallesi 162 ada 149 parsel 13.421,42 m²'lik taşınmazın 29,41 m²'lik kısmı Ali Ak Gökhan Bekar Hakan Bekar Nurten Özdemir Recep Ak Reyhan Öztürk Seniye Tuna (2024/674) Trabzon İli Akçaabat İlçesi Darıca Mahallesi 304 ada 76 parsel 4.280,95 m²'lik taşınmazın 2.342,68 m²'lik kısmı Ali Gangal Fatime Gangal Melek Tonyalı Mustafa gANGAL Neriman Öztürk Osman Gangal Şakir Gangal (2024/678) Trabzon İli Akçaabat İlçesi Kavaklı Mahallesi 164 ada 43 parsel 13.602,55 m²'lik taşınmazın 1.873,72 m²'lik kısmı Ahmet Topsakal ve 58 arkadaşı (2024/666) Trabzon İli Akçaabat İlçesi Darıca Mahallesi 304 ada 80 parsel 7.326,29 m²'lik taşınmazın 4.624,71 m²'lik kısmı Salih Hacıoğlu (2024/676) Trabzon İli Düzköy İlçesi Orta Mahallesi 208 ada 62, 63, 64 parsel Taşınmazların tamamı Abide Küçüker ve 64 arkadaşı (2024/671) Trabzon İli Akçaabat İlçesi Kavaklı Mahallesi 164 ada 42 parsel taşınmazın 5.546,08 m²'lik kısmı Ali Ak Recep Ak (2024/672) Trabzon İli Akçaabat İlçesi Kavaklı Mahallesi 162 ada 148 parsel taşınmazın 315,35 m²'lik kısmı Ali Ak (2024/673) Trabzon İli Akçaabat İlçesi Kavaklı Mahallesi 163 ada 13 parsel taşınmazın 952,43 m²'lik kısmı Nigar Karci Yazile Peker (2024/680) Trabzon İli Akçaabat İlçesi Kavaklı Mahallesi 162 ada 146 parsel 163 ada 12 parsel taşınmazın 566,41 m²'lik kısmı taşınmazın tamamı Ayşe Bostan Birgül Evcan Esma Bostan Fatma Karaci Hüsnü Bostan Mustafa Bostan Salih Bostan Volkan Bostan (2024/681) Trabzon İli Akçaabat İlçesi Kavaklı Mahallesi 162 ada 147 parsel 163 ada 10 parsel taşınmazın 5.895,71 m²'lik kısmı taşınmazın 2.942,80 m²'lik kısmı Gökhan Bekar Hakan Bekar Nurten Özdemir Reyhan Öztürk Seniye Tuna (2024/682) T Trabzon İli Düzköy İlçesi Yeni Mahallesi 175 ada 10 parsel 175 ada8 parsel Taşınmazın 595,52m²'lik kısmı Taşınmazın 3.151,19 m²'lik kısmı Arslan Baykuş Havva Kandemir Şadiye Kuş ( 2024/667 ) Trabzon İli Akçaabat İlçesi Darıca Mahallesi 303 ada434 parsel Taşınmazın 255,86 m²'lik kısmı Ahmet İhsan Kangal Kerem Kangal Metin Kangal Nevin Aydın Osman Kangal Ömer Kangal Sebahat Tuylu Sevim Şen ( 2024/677) Trabzon İli Akçaabat İlçesi Kavaklı Mahallesi 162 ada 145 parsel 162 ada 142 parsel 163 ada11parsel Taşınmazın 801,69 m²'lik kısmı Taşınmazın 1.019,0 m²'lik kısmı Taşınmazın tamamı Fatma Güner İbrahim Bostan Kemal Bostan Safiye Aktaş (2024/683)

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Adres : AKÇAABAT 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ Ayrıntılı Bilgi İçin : Tuba ÖZTÜRK Zabıt Katibi