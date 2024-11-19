T.C. Akçaabat 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nden
T.C. AKÇAABAT 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
Dosya esas numaraları : 12/11/2024
2024/665-2024/666-2024/667-2024/668-2024/669- 2024/671-2024/672-2024/673-2024/674-2024/675-
2024/676-2024/677-2024/678-2024/679-2024/680- 2024/681-2024/682-2024/683
Davacı Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü ile; aşağıda yazılı bulunan dosyalarda bulunan davalılar arasındamahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davası nedeniyle;
2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu gereğince aşağıda dökümü yazılan taşınmazların;
Mahkememizin2024/665-2024/666-2024/667-2024/668-2024/669-2024/671-
2024/672-2024/673-2024/674-2024/675-2024/676-2024/677-2024/678-2024/679-2024/680-
2024/681-2024/682-2024/683 Esas sayılı dosyalarında; Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünün 17/01/2024 tarih 2024/1 Sayılı kararı ile kamulaştırma işlemlerine başlanılmış olup,
İlan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası, adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açabilecekleri, husumetin Karayolları Genel Müdürlüğü'ne yöneltilmesi gerektiği, kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, açtıkları dava ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazın yol olarak terkin edileceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli hak sahipleri adına Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Akçaabat Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinin ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerektiği, aşağıda belirtilen davanın duruşmasında mahkememizde hazır bulunmaları veya kendilerini vekil ile temsil ettirmeleri, temsil ettirmedikleri takdirde duruşmanın yokluklarında devam edileceği, 2942 Sayılı Yasanın 4650 sayılı yasa ile değişik 10. maddesi gereği ilan olunur.
2024/665 Esas sayılı dosyası, Duruşma tarihi : 10/01/2025 Duruşma saati: 13:45
2024/666 Esas sayılı dosyası, Duruşma tarihi : 31/01/2025 Duruşma saati: 09:45
2024/667 Esas sayılı dosyası, Duruşma tarihi : 10/01/2025Duruşma saati: 13:30
2024/668 Esas sayılı dosyası, Duruşma tarihi : 29/11/2024 Duruşma saati: 10:55
2024/669 Esas sayılı dosyası, Duruşma tarihi : 10/01/2025 Duruşma saati: 13:50
2024/671 Esas sayılı dosyası, Duruşma tarihi : 02/01/2025Duruşma saati: 10:35
2024/672 Esas sayılı dosyası, Duruşma tarihi : 02/01/2025Duruşma saati: 10:10
2024/673 Esas sayılı dosyası, Duruşma tarihi : 02/01/2025Duruşma saati: 10:30
2024/674 Esas sayılı dosyası, Duruşma tarihi : 31/05/2025 Duruşma saati: 09:40
2024/675 Esas sayılı dosyası, Duruşma tarihi : 10/01/2025 Duruşma saati: 13:55
2024/676 Esas sayılı dosyası, Duruşma tarihi : 29/11/2024 Duruşma saati: 10:38
2024/677 Esas sayılı dosyası, Duruşma tarihi : 10/01/2025 Duruşma saati : 13/35
2024/678 Esas sayılı dosyası, Duruşma tarihi : 29/11/2024 Duruşma saati: 10:50
2024/679 Esas sayılı dosyası, Duruşma tarihi : 10/01/2025 Duruşma saati: 14:00
2024/680 Esas sayılı dosyası, Duruşma tarihi : 02/01/2025 Duruşma saati: 10:40
2024/681 Esas sayılı dosyası, Duruşma tarihi : 02/01/2025 Duruşma saati: 10:25
2024/682 Esas sayılı dosyası, Duruşma tarihi : 02/01/2025 Duruşma saati: 10:15
2024/683 Esas sayılı dosyası, Duruşma tarihi :10/01/2024 Duruşma saati:13:40
Ada Parsel
Ada Parsel no
Kamulaştırılan alan
TaşınmazınMalikleri ve EsasNumarası
Trabzon İli Akçaabat İlçesi
Darıca Mahallesi
303 ada 437 parsel
12.246,31 m² lik 303 ada 437 parselin 3.132,70 m²'lik kısmı
Aysel KOLAYLI ve arkadaşları
(2024/665)
Trabzon İli Akçaabat İlçesi
Kavaklı Mahallesi
164 ada 44 parsel
1.511,40 m² lik 164 ada 44 parselin 403,73 m²'lik kısmı
Abdullah KURTOĞLU ve arkadaşları
(2024/679)
Trabzon İli Akçaabat İlçesi
Darıca Mahallesi
304 ada 77 parsel
653,46 m²'lik taşınmazın 374,44 m²'lik kısmı
Ali İSKENDEROĞLU ve arkadaşları
(2024/675)
Trabzon İli Akçaabat İlçesi
Darıca Mahallesi
303 ada 436 parsel
988,23m²'lik taşınmazın tamamı
Ali ÇİMENCİ
(2024/669)
Trabzon İli Akçaabat İlçesi Dürbinar Mahallesi
287 ada 17 parsel
1.215,15m²'lik taşınmazın 04,00 m²'lik kısmında mülkiyet hakkının, 185,40m²'lik kısmında irtifak hakkına ilişkin.
Ali SEYİS
(2024/610)
Trabzon İli Akçaabat İlçesi
Dürbinar Mahallesi
287 ada 31 parsel
1369,68m²'lik taşınmazın 2,14 m²'lik kısmında mülkiyet hakkının, 220,96m²'lik kısmında irtifak hakkına ilişkin.
Ömer Seyis
(2024/607 )
Trabzon İli Akçaabat İlçesi
Dürbinar Mahallesi
287 ada 30 parsel
785,39m²'lik taşınmazın 0,00 m²'lik kısmında mülkiyet hakkının, 9,73m²'lik kısmında irtifak hakkına ilişkin.
Semahat AYDİN
(2024/611)
Trabzon İli Akçaabat İlçesi
Darıca Mahallesi
303 ada 435 parsel
5.102,63 m²'lik taşınmazın 2.012,48 m²'lik kısmı
Emine Öztürk
Zehra Öztürk
(2024/668)
Trabzon İli Akçaabat İlçesi
Kavaklı Mahallesi
162 ada 149 parsel
13.421,42 m²'lik taşınmazın 29,41 m²'lik kısmı
Ali Ak
Gökhan Bekar
Hakan Bekar
Nurten Özdemir
Recep Ak
Reyhan Öztürk
Seniye Tuna
(2024/674)
Trabzon İli Akçaabat İlçesi Darıca Mahallesi
304 ada 76 parsel
4.280,95 m²'lik taşınmazın 2.342,68 m²'lik kısmı
Ali Gangal
Fatime Gangal
Melek Tonyalı
Mustafa gANGAL
Neriman Öztürk
Osman Gangal
Şakir Gangal
(2024/678)
Trabzon İli Akçaabat İlçesi Kavaklı Mahallesi
164 ada 43 parsel
13.602,55 m²'lik taşınmazın 1.873,72 m²'lik kısmı
Ahmet Topsakal ve 58
arkadaşı
(2024/666)
Trabzon İli Akçaabat İlçesi Darıca Mahallesi
304 ada 80 parsel
7.326,29 m²'lik taşınmazın 4.624,71 m²'lik kısmı
Salih Hacıoğlu
(2024/676)
Trabzon İli Düzköy İlçesi Orta Mahallesi
208 ada 62, 63, 64 parsel
Taşınmazların tamamı
Abide Küçüker ve 64 arkadaşı
(2024/671)
Trabzon İli Akçaabat İlçesi Kavaklı Mahallesi
164 ada 42 parsel
taşınmazın 5.546,08 m²'lik kısmı
Ali Ak
Recep Ak
(2024/672)
Trabzon İli Akçaabat İlçesi Kavaklı Mahallesi
162 ada 148 parsel
taşınmazın 315,35 m²'lik kısmı
Ali Ak
(2024/673)
Trabzon İli Akçaabat İlçesi Kavaklı Mahallesi
163 ada 13 parsel
taşınmazın 952,43 m²'lik kısmı
Nigar Karci
Yazile Peker
(2024/680)
Trabzon İli Akçaabat İlçesi Kavaklı Mahallesi
162 ada 146 parsel
163 ada 12 parsel
taşınmazın 566,41 m²'lik kısmı
taşınmazın tamamı
Ayşe Bostan
Birgül Evcan
Esma Bostan
Fatma Karaci
Hüsnü Bostan
Mustafa Bostan
Salih Bostan
Volkan Bostan
(2024/681)
Trabzon İli Akçaabat İlçesi Kavaklı Mahallesi
162 ada 147 parsel
163 ada 10 parsel
taşınmazın 5.895,71 m²'lik kısmı
taşınmazın 2.942,80 m²'lik kısmı
Gökhan Bekar
Hakan Bekar
Nurten Özdemir
Reyhan Öztürk
Seniye Tuna
(2024/682) T
Trabzon İli Düzköy İlçesi
Yeni Mahallesi
175 ada 10 parsel
175 ada8 parsel
Taşınmazın 595,52m²'lik kısmı
Taşınmazın 3.151,19 m²'lik kısmı
Arslan Baykuş
Havva Kandemir
Şadiye Kuş
( 2024/667 )
Trabzon İli Akçaabat İlçesi Darıca Mahallesi
303 ada434 parsel
Taşınmazın 255,86
m²'lik kısmı
Ahmet İhsan Kangal
Kerem Kangal
Metin Kangal
Nevin Aydın
Osman Kangal
Ömer Kangal
Sebahat Tuylu
Sevim Şen
( 2024/677)
Trabzon İli Akçaabat İlçesi Kavaklı Mahallesi
162 ada 145 parsel
162 ada 142 parsel
163 ada11parsel
Taşınmazın 801,69 m²'lik kısmı
Taşınmazın 1.019,0
m²'lik kısmı
Taşınmazın tamamı
Fatma Güner
İbrahim Bostan
Kemal Bostan
Safiye Aktaş
(2024/683)
__________________________________________________________________________
Adres : AKÇAABAT 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ Ayrıntılı Bilgi İçin : Tuba ÖZTÜRK Zabıt Katibi
#ilangovtr BASIN NO: ILN02123141