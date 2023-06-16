T.C. AKÇAABAT 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 16 Haziran 2023 / 00:01

ESAS NO : 2023/231 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Trabzon ilinde yürütülen Karayolları Genel Müdürlüğünün 19/04/2016 tarihli 2016/47kararı ile kamulaştırılmasına karar verilerek, taşınmazların kamulaştırma bedelinin 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10. maddesi gereğince tespiti ile dava konusu taşınmazların tapu kaydının iptaline karar verilmesi talep edilmiştir.

Hak sahiplerinin ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası, adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açabilecekleri, husumetin aşağıda bilgileri yazılı kamulaştırmayı yapan idareye yöneltilmesi gerektiği, kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, açtıkları davayı ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazların terkin edileceği, Mahkememizce belirlenecek kamulaştırma bedelinin Turkiye Vakiflar Bankasi TAO Akçaabat Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmazların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkememize yazılı olarak bildirmesi gerektiği, hak sahiplerinin aşağıda duruşma gün ve saati ile dosya numarası yazılı bulunan davanın duruşmasında Mahkememizin duruşma salonunda hazır bulunmaları veya kendilerini vekil ile temsil ettirmeleri, aksi takdirde duruşmaya yokluklarında devam edileceği 2942 Sayılı Yasanın 10. Maddesi uyarınca İLAN OLUNUR.

Dosya numarası :2023/231 esas sayılı dosya

Kamulaştırmayı Yapan İdare : Karayolları Genel Müdürlüğü

Dava konusu taşınmaz : Trabzon ili, Akçaabat İlçesi Işıklar/Dere Mahallesi 383 ada 4 parsel

Kamulaştırılan Alan :Trabzon ili, Akçaabat İlçesi Işıklar/Dere Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 169,33 m2 büyüklüğündeki 383 ada 4 parsel sayılı taşınmazın tamamı

Duruşma tarihi : 04/07/2023 günü saat11:15

Taşınmazların malikleri : Ayşe Serdar 01/06/2023