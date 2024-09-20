T.C. Akhisar 2. Sulh Hukuk Mahkemesi

Yayın Tarihi: 20 Eylül 2024 / 00:01

T.C. AKHİSAR 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

Sayı :2024/293 Esas 02/09/2024

AKHİSAR 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDE

Davacı , FAHRETTİN KARAKAŞ'ın mahkememizde görülmekte olan Mirasçılık Belgesi İstemi davası nedeniyle; Müteveffa Şaziye KARAKAŞ (İsmail ve Ferişte kızı, 01/07/1905 doğumlu, T.C:62875036850)'ın nüfus kayıtlarında herhangi bir yakını tespit edilemediğinden mirasçılarının miras haklarını bildirmesi için mahkememize başvurmaları gerektiği, başvurulmadığı takdirde mirasın tamamen Hazineye geçeceği hususu İLAN olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02090844