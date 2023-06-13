T.C. AKHİSARSULH HUKUK MAHKEMESİ TASFİYE MEMURLUĞU
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TASFİYENİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE TASFİYESİNDE
TASFİYENİN TATİLİ İLANI
Dosya No: 2023/14 Tereke
Efendi Mah.199 Sk.No:12 Akhisar/Manisa adresinde mukim 6276563286-TCK.Nolu ÇETİN TEK’in tasfiyeye esasmalı bulunamadığından İİK.nun 217 maddesi gereğince TASFİYENİN TATİLİNE karar verilmiştir. İş bu ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde alacaklılar tarafından gideri peşin verilerek tasfiyeye ait işlemlerin yürütülmesinin devamı istenilmediği takdirde iflasın kapatılacağı tebliğ ve ilan olunur.
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|BASIN NO: ILN01843822