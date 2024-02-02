T.C. AKSARAY 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 02 Şubat 2024 / 00:01



ESAS NO : 2023/164 Esas

DAVALILAR : TALİP KADİR YAPRAKCI ( T.C : 21032768492 )Cumhuriyet Mahallesi, 123 Cadde , No :81 İç Kapı No :3-16 Merkez Aksaray Aksaray Merkez/ AKSARAY

Davacı Yonus BAYINDIR tarafından aleyhinize açılan Aksaray İli ,Merkez İlçesi, Topakkaya Fatih Mahallesi 670 Ada 110 parsel, Aksaray İli ,Merkez İlçesi, Topakkaya Gülhane Mahallesi 103 Ada 12 Parsel, Aksaray İli, Merkez İlçesi, Topakkaya Gülhane Mahallesi 628 ada 39 Parsel, Aksaray İli Merkez İlçesi, Topakkaya Yeşilçam Mahallesi 0 ada 1996 Parsel sayılı ıslah dilekçesine konu taşınmazlara ilişkin olarak Vasiyetnamenin Tenfizi davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize davacı vekili Av. Alp Nurer AKTAŞ tarafından sunulan ıslah dilekçesini içerir davetiye çıkarılmış olup, mernis adresinin bulunmaması sebebiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından ıslah dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 12/03/2024 günü saat: 09:40'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi, duruşma günü ve ıslah dilekçesi yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.