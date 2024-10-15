T.C. Aksaray sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurluğu
T.C. AKSARAYSULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
2023/138 SATIŞ
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/138 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.08/10/2024
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray Merkez Sebil Mah. 6059 Ada 2 Parsel Aksaray Merkez / AKSARAY
Yüzölçümü : 401 m2
İmar Durumu :Ayrık nizam 4 kat
Kıymeti : 5.345.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 18/12/2024 - 12:00
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Bitiş Tarih ve Saati : 25/12/2024 - 12:00
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 15/01/2025 - 12:00
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Bitiş Tarih ve Saati : 22/01/2025 - 12:00
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
#ilangovtr BASIN NO: ILN02102486