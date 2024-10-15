T.C. Aksaray sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurluğu

Yayın Tarihi: 15 Ekim 2024 / 00:01

T.C. AKSARAYSULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

2023/138 SATIŞ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/138 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.08/10/2024

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray Merkez Sebil Mah. 6059 Ada 2 Parsel Aksaray Merkez / AKSARAY

Yüzölçümü : 401 m2

İmar Durumu :Ayrık nizam 4 kat

Kıymeti : 5.345.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/12/2024 - 12:00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 25/12/2024 - 12:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/01/2025 - 12:00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 22/01/2025 - 12:00

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.