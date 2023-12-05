T.C. AKSARAY (SULH HUKUK MAHKEMELERİ) SATIŞ MEMURLUĞU 2022/121 SATIŞ TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Yayın Tarihi: 05 Aralık 2023 / 00:01

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/121 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi , Kutlu Köyü, 398 Parsel

Yüzölçümü : 2.560,00 m2

Kıymeti : 15.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: 21.06.2023 tarih, 27642 yevmiye ve "Parsel Aksaray Ovası Koruma Alanı İçerisindedir. Onaylanmış imar planları ile onaylı köy yerleşik alanları içerisinde kalmaması halinde 5403 SK kapsamında izin alınmadan tarımsal üretim amacı dışında kullanılamaz" açıklamalı

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/01/2024 - 10:05

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Bitiş Tarih ve Saati : 17/01/2024 - 10:05 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/02/2024 - 10:05

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Bitiş Tarih ve Saati : 19/02/2024 - 10:05

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi, Kutlu Köyü 560 Parsel

Yüzölçümü : 45.200 m2

Kıymeti : 270.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: 1- 26/09/2022 tarih, 4017 yevmiye ve "H.3970.82 m2 lik kısmında Botaş lehine daimi irtifak hakkı vardır." açıklamalı

2- 21.06.2023 tarih, 27642 yevmiye ve "Parsel Aksaray Ovası Koruma Alanı İçerisindedir. Onaylanmış imar planları ile onaylı köy yerleşik alanları içerisinde kalmaması halinde 5403 SK kapsamında izin alınmadan tarımsal üretim amacı dışında kullanılamaz" açıklamalı

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/01/2024 - 10:15

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Bitiş Tarih ve Saati : 17/01/2024 - 10:15 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/02/2024 - 10:15

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Bitiş Tarih ve Saati : 19/02/2024 - 10:15

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi, Kutlu Köyü 740 Parsel

Yüzölçümü : 48.000 m2

Kıymeti : 240.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Bulunmamaktadır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/01/2024 - 10:25

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Bitiş Tarih ve Saati : 17/01/2024 - 10:25 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/02/2024 - 10:25

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Bitiş Tarih ve Saati : 19/02/2024 - 10:25

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi, Kutlu Köyü 842

Yüzölçümü : 29.900 m2

Kıymeti : 180.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Bulunmamaktadır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/01/2024 - 10:35

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Bitiş Tarih ve Saati : 17/01/2024 - 10:35 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/02/2024 - 10:35

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Bitiş Tarih ve Saati : 19/02/2024 - 10:35

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Aksaray İli, Merkez İlçesi, Kutlu Köyü 858 Parsel

Yüzölçümü : 28.600 m2

Kıymeti : 170.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Bulunmamaktadır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/01/2024 - 10:45

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Bitiş Tarih ve Saati : 17/01/2024 - 10:45 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/02/2024 - 10:45

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Bitiş Tarih ve Saati : 19/02/2024 - 10:45

6 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi, Kutlu Köyü 1213 Parsel Aksaray Merkez / AKSARAY

Yüzölçümü : 45.000 m2

Kıymeti : 225.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: 1- 26/09/2022 tarih, 4017 yevmiye ve "H.3970.82 m2 lik kısmında Botaş lehine daimi irtifak hakkı vardır." açıklamalı

2- 21.06.2023 tarih, 27642 yevmiye ve "Parsel Aksaray Ovası Koruma Alanı İçerisindedir. Onaylanmış imar planları ile onaylı köy yerleşik alanları içerisinde kalmaması halinde 5403 SK kapsamında izin alınmadan tarımsal üretim amacı dışında kullanılamaz" açıklamalı

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/01/2024 - 10:55

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Bitiş Tarih ve Saati : 17/01/2024 - 10:55 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/02/2024 - 10:55

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Bitiş Tarih ve Saati : 19/02/2024 - 10:55

7 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi, Kutlu Köyü 1518 Parsel Aksaray Merkez / AKSARAY

Yüzölçümü : 39.000 m2

Kıymeti : 975.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: 1- 26/09/2022 tarih, 4017 yevmiye ve "H.3970.82 m2 lik kısmında Botaş lehine daimi irtifak hakkı vardır." açıklamalı

2- 21.06.2023 tarih, 27642 yevmiye ve "Parsel Aksaray Ovası Koruma Alanı İçerisindedir. Onaylanmış imar planları ile onaylı köy yerleşik alanları içerisinde kalmaması halinde 5403 SK kapsamında izin alınmadan tarımsal üretim amacı dışında kullanılamaz" açıklamalı

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/01/2024 - 11:05

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Bitiş Tarih ve Saati : 17/01/2024 - 11:05 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/02/2024 - 11:05

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Bitiş Tarih ve Saati : 19/02/2024 - 11:05

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.