T.C. AKSARAY (SULH HUKUK MAHKEMELERİ) SATIŞ MEMURLUĞU 2022/121 SATIŞ TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/121 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi , Kutlu Köyü, 398 Parsel
Yüzölçümü : 2.560,00 m2
Kıymeti : 15.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: 21.06.2023 tarih, 27642 yevmiye ve "Parsel Aksaray Ovası Koruma Alanı İçerisindedir. Onaylanmış imar planları ile onaylı köy yerleşik alanları içerisinde kalmaması halinde 5403 SK kapsamında izin alınmadan tarımsal üretim amacı dışında kullanılamaz" açıklamalı
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 10/01/2024 - 10:05
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 12/02/2024 - 10:05
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi, Kutlu Köyü 560 Parsel
Yüzölçümü : 45.200 m2
Kıymeti : 270.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: 1- 26/09/2022 tarih, 4017 yevmiye ve "H.3970.82 m2 lik kısmında Botaş lehine daimi irtifak hakkı vardır." açıklamalı
2- 21.06.2023 tarih, 27642 yevmiye ve "Parsel Aksaray Ovası Koruma Alanı İçerisindedir. Onaylanmış imar planları ile onaylı köy yerleşik alanları içerisinde kalmaması halinde 5403 SK kapsamında izin alınmadan tarımsal üretim amacı dışında kullanılamaz" açıklamalı
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 10/01/2024 - 10:15
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 12/02/2024 - 10:15
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi, Kutlu Köyü 740 Parsel
Yüzölçümü : 48.000 m2
Kıymeti : 240.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Bulunmamaktadır.
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 10/01/2024 - 10:25
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 12/02/2024 - 10:25
4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi, Kutlu Köyü 842
Yüzölçümü : 29.900 m2
Kıymeti : 180.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Bulunmamaktadır.
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 10/01/2024 - 10:35
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 12/02/2024 - 10:35
5 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :Aksaray İli, Merkez İlçesi, Kutlu Köyü 858 Parsel
Yüzölçümü : 28.600 m2
Kıymeti : 170.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Bulunmamaktadır.
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 10/01/2024 - 10:45
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 12/02/2024 - 10:45
6 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi, Kutlu Köyü 1213 Parsel Aksaray Merkez / AKSARAY
Yüzölçümü : 45.000 m2
Kıymeti : 225.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: 1- 26/09/2022 tarih, 4017 yevmiye ve "H.3970.82 m2 lik kısmında Botaş lehine daimi irtifak hakkı vardır." açıklamalı
2- 21.06.2023 tarih, 27642 yevmiye ve "Parsel Aksaray Ovası Koruma Alanı İçerisindedir. Onaylanmış imar planları ile onaylı köy yerleşik alanları içerisinde kalmaması halinde 5403 SK kapsamında izin alınmadan tarımsal üretim amacı dışında kullanılamaz" açıklamalı
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 10/01/2024 - 10:55
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 12/02/2024 - 10:55
7 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi, Kutlu Köyü 1518 Parsel Aksaray Merkez / AKSARAY
Yüzölçümü : 39.000 m2
Kıymeti : 975.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: 1- 26/09/2022 tarih, 4017 yevmiye ve "H.3970.82 m2 lik kısmında Botaş lehine daimi irtifak hakkı vardır." açıklamalı
2- 21.06.2023 tarih, 27642 yevmiye ve "Parsel Aksaray Ovası Koruma Alanı İçerisindedir. Onaylanmış imar planları ile onaylı köy yerleşik alanları içerisinde kalmaması halinde 5403 SK kapsamında izin alınmadan tarımsal üretim amacı dışında kullanılamaz" açıklamalı
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 10/01/2024 - 11:05
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 12/02/2024 - 11:05
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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