T.C. Aksaray Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurluğu’ndan

Yayın Tarihi: 19 Kasım 2024 / 00:01

T.C. AKSARAY SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

2024/106 SATIŞ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/106 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli Merkez Aratol Bahçeli Mah. 7927 Ad 58 Parsel tarla

Yüzölçümü : 5.268,44 m2

Kıymeti : 3.161.064,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/01/2025 - 10:06 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 14/01/2025 - 10:06 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/02/2025 - 10:06 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 14/02/2025 - 10:06

(İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.