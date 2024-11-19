T.C. Aksaray Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurluğu’ndan
T.C. AKSARAY SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
2024/106 SATIŞ
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/106 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli Merkez Aratol Bahçeli Mah. 7927 Ad 58 Parsel tarla
Yüzölçümü : 5.268,44 m2
Kıymeti : 3.161.064,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 07/01/2025 - 10:06
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Bitiş Tarih ve Saati : 14/01/2025 - 10:06
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 07/02/2025 - 10:06
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Bitiş Tarih ve Saati : 14/02/2025 - 10:06
(İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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