T.C. Aksaray Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurluğu'ndan

Yayın Tarihi: 15 Kasım 2024 / 00:01

T.C. AKSARAY SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN

GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

2023/167 SATIŞ TAŞINMAZIN

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/167 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Aksaray İl, Merkez İlçe, TACİN Mahalle/Köy, 718 Ada, 2 Parsel,

Yüzölçümü : 160 m2

Kıymeti : 3.200.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/12/2024 - 11:10 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 18/12/2024 - 11:10 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/01/2025 - 11:10 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 15/01/2025 - 11:10

(İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.