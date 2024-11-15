T.C. Aksaray Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurluğu'ndan
T.C. AKSARAY SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN
GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
2023/167 SATIŞ TAŞINMAZIN
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/167 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Aksaray İl, Merkez İlçe, TACİN Mahalle/Köy, 718 Ada, 2 Parsel,
Yüzölçümü : 160 m2
Kıymeti : 3.200.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 11/12/2024 - 11:10
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Bitiş Tarih ve Saati : 18/12/2024 - 11:10
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 08/01/2025 - 11:10
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Bitiş Tarih ve Saati : 15/01/2025 - 11:10
(İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
#ilangovtr BASIN NO: ILN02120617