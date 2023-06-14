T.C. AKŞEHİR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 14 Haziran 2023 / 00:01

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T.C.

AKŞEHİR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2022/823

DAVACI :AYŞE SARI

DAVALI : ETHEM UĞUZ

DAVA KONUSU :Muhdesat Aidiyetinin Tespiti

NETİCE VE TALEP :"Yargılama sonucunda ortaya çıkacak nedenlerle ve fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak üzere Akşehir Tapu Sicil Müdürlüğünün Altuntaş Mahallesi 165 ada 66 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan muhdesat aidiyetinin ve mülkiyetinin tespit edilmesini ve mahkeme masraflarının karşı taraf yükletilmesine karar verilmesini talep ederim"

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Muhdesat Aidiyetinin Tespiti davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, ismen tanınmadığınızdan tebligat iade edilmiştir. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ilanen tebliğine karar verilmiştir.

HMK'nun 122 ve 127. maddeleri gereği dava dilekçesinin ilanen tebliğinden itibaren2 haftalık kesin süre içerisinde davaya cevaplarınız, usulü itirazlarınızı ve delillerinizi mahkememize ibraz etmeniz, iki haftalık kesin süre içeresinde cevap dilekçesi, usulü itirazlarınız ve delillerinizi ibraz etmemeniz halinde HMK 128. maddesi gereğince davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız ilanen ihtar ve tebliğ olunur.