T.C. Aladağ Asliye Hukuk Mahkemesi'nden

Yayın Tarihi: 15 Kasım 2024 / 00:01

T.C. ALADAĞ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

Adana ili Aladağ ilçesi Başpınar Mahallesinde aşağıda parsel ve miktarı belirtilen kamulaştırılmasına ilişkin özet bilgileri bulunan taşınmazlar Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmış olup, mahkememizde 2942 Sayılı KamulaştırmaKanunun 10.maddesine göre aşağıda belirtilen esas numaraları ile bedel tespiti ile kamulaştırma davası açılmıştır. Tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisindeİdari Yargıdaİptal veyaAdli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği, açılacak davalarda husumetin Karayolları Genel Müdürlüğü'ne yönetilmesi, 30 gün içerisinde İdari Yargı'daİptal davası açtığınızı ve yürütmeyi durdurma kararı aldığınızı belgelemediğiniz takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek olup, mahkememizde tespit edilen bedel üzerinden daimi Mülkiyet hakkı Karayolları Genel Müdürlüğü lehine tapuya tescil edilecektir. Mahkememizce tespit edilecekKamulaştırma bedeli aşağıda esas numarası bulunan dosya adınaZiraat Bankası Aladağ Şubesine yatırılacaktır. Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz ilanen ihtar olunur.16/01/2024KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ BİLGİLERİ

2024/5- Adana ili, Aladağ İlçesi, Başpınar Mahallesi 241 ada, 5 parsel (if:32) sayılı taşınmaz