T.C. Alanya 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nden

Yayın Tarihi: 22 Temmuz 2024 / 00:01

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ESAS NO : 2023/283 Esas

DAVALI : LILIYA ZINNUROVA Mahmutlar Mah. 204.Sokak Yenisey ResidenceNo :16/7 Alanya/ ANTALYA

Davacılar Alfııa Latıfullına, Kamıl Shaydarov ve Shamıl Shaıdarov (Şamil Şeydarov) tarafından davalı Lılıya Zınnurova aleyhine, Antalya İli, Alanya İlçesi, Mahmutlar Mahallesi, 3967 Parsel, 1. Kat, 7 Nolu Bağımsız Bölümdeki taşınmazın dava tarihi itibariyle kira bedelinin tespiti, 02/02/2023 tarihinden itibaren şimdilik 10.000,00 TL ecrimisil tazminatının tahakkuk edecek her ay için ayrı ayrı hesaplanacak ve ilgili aylardan itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı Lılıya Zınnurova'den tahsiline ilişkin davanın duruşması Alanya 1. Asliye Hukuk Mahkemesine duruşma salonunda 15/10/2024 günü saat: 14:25'da yapılaaktır. Belirlenen gün ve saatte duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamayayokluğunuzda devam olunacağı hususu duruşma günü yerine geçerli olmak üzere davalı Lılıya Zınnurova İLANEN TEBLİĞ olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02064575