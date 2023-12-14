T.C. ALANYA 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Yayın Tarihi: 14 Aralık 2023 / 00:01

Örnek No:55*

2022/27 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/27 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Antalya İl, Alanya İlçe, UĞRAK Mahalle/Köy, 191 Ada, 29 Parsel, t

Adresi : Uğrak Mahallesi KÖY İÇİMEVKİİAlanya / ANTALYA

Yüzölçümü : 35.971,08 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 18.210.540,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Diğer

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/02/2024 - 10:24

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Bitiş Tarih ve Saati : 15/02/2024 - 10:24 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/03/2024 - 10:24

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Bitiş Tarih ve Saati : 08/03/2024 - 10:24

11/12/2023(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.