T.C. ALANYA 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
Örnek No:55*
2023/10 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/10 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Antalya İl, Alanya İlçe, OBA Mahalle/Köy, 967 Ada, 2 Parsel,
Adresi : Oba Mah Alanya11030 No.Lu SokakAlanya / ANTALYA
Yüzölçümü : 1.725,66 m2tapu kaydında beş odalı kargir evarsa vasıflı
İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı Konut alanında kalmakta olup ayrık nizam 4 kata müsadelidir.
Kıymeti : 27.000.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 26/09/2023 - 10:06
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Bitiş Tarih ve Saati : 03/10/2023 - 10:06
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 20/10/2023 - 10:06
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Bitiş Tarih ve Saati : 27/10/2023 - 10:06
21/07/2023 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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|BASIN NO: ILN01865690