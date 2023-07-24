T.C. ALANYA 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Yayın Tarihi: 24 Temmuz 2023 / 00:01

Örnek No:55*



2023/10 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/10 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Antalya İl, Alanya İlçe, OBA Mahalle/Köy, 967 Ada, 2 Parsel,

Adresi : Oba Mah Alanya11030 No.Lu SokakAlanya / ANTALYA

Yüzölçümü : 1.725,66 m2tapu kaydında beş odalı kargir evarsa vasıflı

İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı Konut alanında kalmakta olup ayrık nizam 4 kata müsadelidir.

Kıymeti : 27.000.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/09/2023 - 10:06

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Bitiş Tarih ve Saati : 03/10/2023 - 10:06 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/10/2023 - 10:06

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Bitiş Tarih ve Saati : 27/10/2023 - 10:06

21/07/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.