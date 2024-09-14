T.C. Alanya 2. Aile Mahkemesinden

Yayın Tarihi: 14 Eylül 2024 / 00:01

T.C. ALANYA 2. AİLE MAHKEMESİNDEN

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ESAS NO : 2024/241 Esas

Davacı HASAN HÜSEYİN ERGAL tarafından Davalı IOULİA ERGAL aleyhine açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;

Davacı dava dilekçesine özetle; davalı ile 2003 yılında evlendiklerini, müşterek çocuklarının bulunmadığını, evliliklerinin yaklaşık 2004 yılından beri kağıt üzerinde kaldığını, davalının 2004 yılının sonlarına doğru cezaevine girmesine müteakip günümüze kadar olan süreçte ne cezaevindeyken ne de çıktıktan sonra kendisi ile iletişim kurmadığını, her türlü iletişim kanalıyla ulaşmaya çalışsa da taleplerinin yanıtsız kaldığını, davalının 20 yılı aşkın süredir ne yaptığını bilmediğini, davalının 20 yılı aşkın süredir evlilikten evlilikten doğan yükümlülüklerini ihlal ettiğinden artık evlilik birliğini devam ettirme noktasında dayanılmaz bir noktaya geldiğini bildirerek boşanmalarına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Mahkememizce 04/05/2024 tarihli tensip zaptı ile;

"1-Dava dilekçesinin HMK'nun 119/b,c,ç,ğ,h. bentlerinde düzenlenen zorunlu unsurları içerdiği anlaşılmakla kabulüne,

2-Davanınyazılı yargılama usulü ile yürütülmesine,

3-Davanın Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli))davası olarak yürütülmesine,

4-Dava dilekçesi ve eklerinin HMK'nun 122 maddesi uyarınca; davalı tarafa tebliğine, tebligat zarfı üzerine HMK'nun 122 ve 127. maddeleri gereği dava dilekçesinin kendisine tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içinde davaya cevaplarını usulü itirazlarını ve delillerini mahkemeye ibraz edebileceği, iki haftalık sürede cevap dilekçesini ibraz etmez ise davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağının ihtarına, masrafın gider avansından karşılanmasına,

5-Davalı tarafından cevap dilekçesi ve ekleri ibraz edildiğinde cevap dilekçesi ve eklerinin HMK nun 126/4 maddesi gereği davacıya tebliğine, masrafın gider avansından karşılanmasına,

6-Davalının HMK'nun 129/2 maddesine göre cevap dilekçesinde dayandığı delillerin toplanması hususunun dilekçeler aşamasının tamamlanıp uyuşmazlık konusu vakıalar tespit edildikten sonra celbi hususunun değerlendirilmesine, masrafın gider avansından ya da HMK nın324 maddesi gereği davalı tarafça karşılanacak delil avansından karşılanmasına,

7-Taraflarca HMK.nun 136.maddesi gereğince dosyaya ibraz edilen cevaba cevap ve ikinci cevap dilekçelerinin HMK.nun 136/2.maddesi yollamasıyla HMK 122 ve 126/4 maddeleri gereğince davacı ve davalıya tebliğine, masrafın gider avansından karşılanmasına

8-Dilekçeler aşamasının tamamlanmasından sonra, ön inceleme aşamasında HMK 138.maddesi gereğince dava şartları ve ilk itirazların dosya üzerinden değerlendirilmesi sonucu nihai bir karar verilemez ise ön inceleme aşamasının duruşmalı yapılarak, duruşma gününün bilahare belirlenmesine, belirlenen günün HMK 139.maddesi gereği meşruhatlı şekilde taraflara tebliğine, masrafın gider avansından karşılanmasına,

9-Tarafların Nüfus Aile Kayıt Tablosunun UYAP'tan raporlandırılarak dosya arasına alınmasına,

10-Tarafların ESD araştırmalarının yapılması için ilgili kolluk birimlerine müzekkere yazılmasına," dair karar verilmiş olup dava dilekçesi ve tensip zaptı Davalı IOULİA ERGAL'a İLANEN tebliğ olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02088832