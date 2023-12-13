T.C. ALANYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 13 Aralık 2023 / 10:29

DOSYA NUMARALARI:

2023/470 - 2023/471 - 2023/472 - 2023/473 -2023/476 - 2023/477 ESASLAR

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı, Karayolları Genel Müdürlüğü vekili tarafından 2023/470-471-472-473-476 ve 477 Esas sayılı dosyaların aşağıda isimleri yazılı davalıları hakkında açılan Kamulaştırma bedelinin Tespiti ve Tescil davalarında verilenara karar uyarınca;

1-DAVA DİLEKÇELERİNİN ÖZETİ: Davacı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ vekilince aşağıda parsel, maliki, cinsi, irtifak, pilon ve kamulaştırma miktarı gösterilen taşınmazların tapuda kayıtlı olduklarını, 2942 Sayılı Kanunun 4650 sayılı kanun ile değişik 8. ve 10. maddeleri gereğince Kamulaştırma bedellerinin tespitleri ve tescil ile taşınmazın kamulaştırılan kısmının 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 45. Maddesi uyarınca KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ adına tescili talep edilmiş olup;

2-Aşağıda detayları belirtildiği şekliyle;

A) 2023/470 Esas: Antalya İli Alanya İlçesi Mahmutlar Mahallesi Kovanlık Mevkiieski 88 parselde kain 1.055,99 m² yüzölçüme sahip ARSA vasıflı taşınmaz,

B) 2023/471 Esas:Antalya İli Alanya İlçesi Mahmutlar Mahallesi Göleviz Mevkii 284 Ada 8 Parselde Kain 723,12 M² yüzölçüme sahip Tarla vasıflı taşınmaz,

C) 2023/472 Esas:Antalya İli Alanya İlçesi Mahmutlar Mahallesi Buladancık Mevkii 1558 Parselde Kain 16.094,74 M² yüzölçümüne sahip Tarla vasıflı taşınmaz,

Ç) 2023/473 Esas: Antalya İli Alanya İlçesi Mahmutlar Mahallesi Yarderesi Mevkiieski 511 ve 512parsellerde kain 4.443,65 m² yüzölçüme sahip ARSA vasıflı taşınmazlar,

D) 2023/476 Esas: Antalya İli Alanya İlçesi Mahmutlar Mahallesi Kovanlık Mevkiieski 79 parselde kain 790,97 m² yüzölçüme sahip ARSA vasıflı taşınmaz,

E) 2023/477 Esas: Antalya İli Alanya İlçesi Mahmutlar Mahallesi Sarıhasanlı Mevkii829 parselde kain 587,58 m² yüzölçüme sahip TARLA vasıflı taşınmazların,KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından kamulaştırılacağı,

b)2942 Sayılı Kanunun 10. maddesi gereğince mahkememizce yapılacak tebliğ gününden itibaren kendilerine tebligat yapılamayanlara tebliğ yerine geçmek üzere kamulaştırılan taşınmazlar üzerine hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde İdari Yargıda iptal ve maddi hatalara karşıda Adli Yargıda düzeltme davası açmaları,

c)Açılacak davalarda husumetin KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE yöneltileceği,

d)Belirtilen sürede kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıkları ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ adına tescil edileceği;

e)Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Ziraat Bankası Alanya Şubesine yatırılacağı,

f)Dava konusu taşınmaz malların değerlerine ilişkin tüm savunma ve delillerini ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize bildirmeleri gereği;

3-a) 2023/470 Esas sayılı dosyanın duruşmasının 02/04/2024 günü saat 10:10 'da olacağı,

2023/471 Esas sayılı dosyanın duruşmasının 02/04/2024 günü saat 10:15 'de olacağı,

2023/472 Esas sayılı dosyanın duruşmasının 02/04/2024 günü saat 10:25 'de olacağı,

2023/473 Esas sayılı dosyanın duruşmasının 02/04/2024 günü saat 10:20 'de olacağı,

2023/476 Esas sayılı dosyanın duruşmasının 02/04/2024 günü saat 10:00 'da olacağı,

2023/477 Esas sayılı dosyanın duruşmasının 02/04/2024 günü saat 10:05 'de olacağı,

b)Hak sahiplerinin belirtilen gün ve saatte geçerli bir özrü olmaksızın duruşmaya gelmediği ve kendilerini vekil ile temsil ettirmedikleri takdirde yargılamaya yokluklarında devam edileceği ve karar verileceği hususu 7201 Sayılı Kanun 28. ve 2942 Sayılı Kanun değişik 10. maddesi gereğince davalılara dava dilekçelerinn özeti ile kamulaştırma işlemleri ile bilgileri ilanen tebliğ olunur. 08/12/2023

Mahkeme Dosya Numarası : 2023/470 Esas

Davalıların ( Fatma ÇELİK Mirasçıları) Ad ve Soyadları: 1-Ayşe ÇAKIR 2-Nermiye KODAL

Kamulaştırılacak Taşınmaz Bilgileri: Antalya ili Alanya ilçesi Mahmutlar Mahallesi Kovanlık Mevkii eski 88parselde kain 1.055,99 m² yüzölçüme sahip ARSA vasıflı taşınmaz

Mahkeme Dosya Numarası : 2023/471 Esas

Davalı Adı Soyadı : Ali YÜKSEL

Kamulaştırılacak Taşınmaz Bilgileri: Antalya ili Alanya ilçesi Mahmutlar Mahallesi Göleviz Mevkii

284 ada 8 parselde bulunan TARLA vasfındaki 723,12 m² yüzölçümüne sahip taşınmaz

Mahkeme Dosya Numarası : 2023/472 ESAS

Davalıların Ad ve Soyadları: 1-Fatma SAK 2-Saime YÜKSEL 3-Gülper ŞİMŞEK 4-Ayşe KEŞOĞLU 5-Kemal SARUHAN 6-Ünal SARUHAN 7-Gülsüm BAĞIŞLAR 8-Ayşe COŞKUN 9-Yaşar SARUHAN 10-Ahmet SARUHAN 11-Fatma YILMAZ 12-Emine ERTEKİN 13-Mehmet BAĞIŞLAR 14-Duran BAĞIŞLAR

Kamulaştırılacak Taşınmaz Bilgileri: Antalya ili Alanya ilçesi Mahmutlar Mahallesi Buladancık Mevkii 1558 Parselde Kain 16.094,74 M² yüzölçümüne sahip Tarla vasıflı taşınmaz

Mahkeme Dosya Numarası : 2023/473 Esas

DavalılarınAd ve Soyadları: 1-Ayşe SÖNMEZ 2-Sevdiye TAŞAR 3-Ali ÇALIK 4-Ceren ÇALIK 5-Meryem ÇALIK 6-İsa ÇALIK 7-Yaşar ÇALIK 8-Ahmet ÇALIK 9-Durdane ŞAHİNKAYA 10-Ahmet USLU 11-Sevim YALÇIN 12-Şerife SAYAR 13-Açelya YILDIRIM 14-Durkadın KIR 15-Salim SARUHAN 16-Mehmet SARUHAN 17-Rabia SARUHAN 18-Selahattin SARUHAN 19- Mustafa SARUHAN 20-Mehmet ÇATAL 21-Gülhan ANILGAN 22-Nuran TAŞAR 23-Hülya ŞENOL 24-Ümmühani KURT 25-Selime İLHAN 26-Durkadın GÜNAL 27-Ummahani KOÇ 28-Raşit Efe YILDIRIM 29-Yeter İLHAN 30-Ayşe DEMİR

Kamulaştırılacak Taşınmaz Bilgileri: Antalya İli Alanya İlçesi Mahmutlar Mahallesi Yarderesi Mevkii eski 511 ve 512parsellerkain 4.443,65 m² yüzölçüme sahip ARSA vasıflı taşınmaz

Mahkeme Dosya Numarası : 2023/476 Esas

DavalılarınAd ve Soyadları: 1-Adem KODAL 2-Ahmet ÇELİK 3-Ali ÇELİK 4-Bediha ZEYBEK 5-Doyduk UYAR 6-Durali ÇELİK 7-Emine KAPLAN 8-Fatma DURUSOY 9-Fatma PİŞKİN 10-Fatma ÇELİK 11-Fatma ZORBAZ 12-Fatma BOZ 13-Garip KODAL 14-Gülhan ÇELİK 15-Gümüş ÇELİK 16-Hacıkadın YÖNET 17-Hasan ÇELİK 18-Hüseyin KÜÇÜKAHMET 19-Hüseyin ÇELİK 20-Hüseyin ÇELİK21-İsmail ÇELİK 22-Kadir ÇELİK 23-Kıymet SEVİNDİ 24-Mehmet ANILGAN 25-Mevlüt GÖRGÜN 26-Muhammer KODAL 27-Muhittin ÇELİK 28-Nacile KIR 29-Naile KODAL 30-Nazlı ŞİRİN 31-Nazmiye ÇEBİÇ 32-Nuran ANILGAN 33-Nuray AĞRALI 34-Nurettin ÇELİK 35-Nurten BATI 36-Rahime AKMAZ 37-Sabri ÇELİK 38-Seher SARISOY 39-Şükrü ÇELİK 40-Şükrü ANILGAN 41-Ummani USLU 42-Ümmühani ÇELİK 43-Yaşar ANILGAN 44-Zeliha TEZEL

Kamulaştırılacak Taşınmaz Bilgileri: Antalya İli Alanya İlçesi Mahmutlar Mahallesi Kovanlık Mevkii eski 79 parselde kain 790,97 m² yüzölçüme sahip ARSA vasıflı taşınmaz

Mahkeme Dosya Numarası : 2023/477 Esas

DavalılarınAd ve Soyadları: 1-Ahmet SANDAL 2-Ahmet SANDAL 3-Ali SANDAL 4-Ali Rıza SANDAL 5-Ayşe ÇELİK 6-Ayşe KISA 7-Ayşe ÇAKI 8-Durali SANDAL 9-Durdane PİŞKİN 10-Durkadın ÇOBAN 11-Dursun BASAR 12-Emine SÖNMEZ 13-Emine ELMAS 14- Emine HELVACI 15-Emine SANDAL 16-Emrah ÇAKI 17-Eşşekadın ÇAKI 18-Faruk SANDAL 19-Fatma SANDAL 20-Fatma OĞUZ 21-Fatma KISA 22-Fitnet SANDAL 23-Gürsüm DİKMENLİ 24-Hacıkadın OKUR 25-Hamiyet AÇIKGÖZ 26-Hasan SANDAL 27-Hasan SANDAL 28-Hasan SANDAL 29-Hatice AK 30-Havva DİNÇER 31-Hayri SANDAL 32-Hüseyin SANDAL 33-Kemal SANDAL 34-Mehmet SANDAL 35-Mehmet SANDAL 36-Mehmet SANDAL 37-Muhammet SANDAL 38-Murat SANDAL 39-Mustafa SANDAL 40-Mustafa SANDAL 41-Mustafa SANDAL 42-Nazire ÖZKIR 43-Neriman KANMAZ 44-Neriman YARADANAKUL 45-Ömer SANDAL 46-Rabia SANDAL 47-Rabiye SANDAL 48-Selahattin SANDAL 49-Süleyman SANDAL 50-Süleyman SANDAL 51-Şükran KOÇ 52-Şükrü SANDAL 53-Ummani KISA 54-Ümmühani PİŞKİN 55-Zahide SANDAL 56-Zeliha SANDAL 57-Zeynep ÇELİK 58-Kerim SANDAL

Kamulaştırılacak Taşınmaz Bilgileri: Antalya İli Alanya İlçesi Mahmutlar Mahallesi Sarıhasanlı Mevkii829 parselde kain 587,58 m² yüzölçüme sahip TARLA vasıflı taşınmaz