T.C. ALANYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

Yayın Tarihi: 07 Ekim 2023 / 00:01

ESAS NO : 2023/224 Esas

Davacı DEVLET SU İŞLERİ Genel Müdürlüğü vekili tarafından 2023/224 Esas sayılı dosyası ile aşağıda isimleri yazılı davalıhakkında açılan Kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davasının verilenara kararı uyarınca;

1-DAVA DİLEKÇESİNİN ÖZETİ: DEVLET SU İŞLERİ Genel Müdürlüğü vekili aşağıda parsel, maliki, cinsi, irtifak, pilon ve kamulaştırma miktarı gösterilen taşınmazların tapuda kayıtlı olduğunu, 2942 Sayılı Kanunun 4650 sayılı kanun ile değişik 8.maddeleri gereğince Kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil ile taşınmazın kamulaştırılan kısmının 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 45. Maddesi uyarınca DEVLET SU İŞLERİ Genel Müdürlüğü adına tescili talep edilmiş olup; 2- a)Antalya İli, Alanya İlçesi, Demirtaş Mahallesinde kain aşağıda tabloda verilen taşınmazların DEVLET SU İŞLERİ Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırılacağı,

b)2942 Sayılı Kanunun 10. maddesi gereğince mahkememizce yapılacak tebliğ gününden itibaren kendilerine tebligat yapılamayanlara tebliğ yerine geçmek üzere kamulaştırılan taşınmazlar üzerine hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde İdari Yargıda iptal ve maddi hatalara karşıda Adli Yargıda düzeltme davası açmaları,

c)Açılacak davalarda husumetin DEVLET SU İŞLERİ Genel Müdürlüğü'ne yöneltileceği,

d)Belirtilen sürede kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıkları ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın DEVLET SU İŞLERİ Genel Müdürlüğü'ne adına tescil edileceği;

e)Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Ziraat Bankası Alanya Şubesine yatırılacağı;

f)Konuyu taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize bildirmeleri gereği;

3- a)Duruşma gününün yukarıdaki esas sırasına göre 19/10/2023 günü saat 11:25'da olacağı,

b)Hak sahiplerinin belirtilen gün ve saatte geçerli bir özrü olmaksızın duruşmaya gelmediği ve kendilerini vekil ile temsil ettirmedikleri takdirde yargılamaya yokluklarında devam edileceği ve karar verileceği hususu 7201 Sayılı Kanun 28. ve 2942 Sayılı Kanun değişik 10. maddesi gereğince davalılara dava dilekçesinin özeti ile kamulaştırma işlemi ile bilgileri ilanen tebliğ olunur. 04/10/2023

Dosya No Davalı İlçe Mahalle Mevki Ada Parsel Vasfı m²

2023/224VEYSEL ÖZKILIÇ Alanya Demirtaş 1030 9 Arsa 250,51