T.C. Alanya 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu

Yayın Tarihi: 15 Ekim 2024 / 00:01

T.C. ALANYA 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

2023/19 SATIŞ

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/19 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Antalya İl, Alanya İlçe, ÇARŞI Mahalle/Köy, 1248 Ada, 9 Parsel sayılı taşınmazda bulunan kargir iki ev niteliklitaşınmaz

Adresi : Alanya İlçesi Çarşı MahÇarşı Sokak No: 1 Alanya / ANTALYA

Yüzölçümü : 227 m2

İmar Durumu: Yok , İnşaat tarzı Ayrık nizam 2 kata müsadelidir Terk alanı bulunmamaktadır.

Kıymeti: 8.252.850,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Diğer : 2.79 m2 yola tecavüzlüdür.

Antalya kültür v.kor.kurulu kararıyla etkileme geçiş alanında kalmaktadır

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/12/2024 - 10:01 Bitiş Tarih ve Saati : 24/12/2024 - 10:01 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/01/2025 - 10:01 Bitiş Tarih ve Saati : 17/01/2025 - 10:01

(İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.