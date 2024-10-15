T.C. Alanya 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu
T.C. ALANYA 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
2023/19 SATIŞ
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/19 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Antalya İl, Alanya İlçe, ÇARŞI Mahalle/Köy, 1248 Ada, 9 Parsel sayılı taşınmazda bulunan kargir iki ev niteliklitaşınmaz
Adresi : Alanya İlçesi Çarşı MahÇarşı Sokak No: 1 Alanya / ANTALYA
Yüzölçümü : 227 m2
İmar Durumu: Yok , İnşaat tarzı Ayrık nizam 2 kata müsadelidir Terk alanı bulunmamaktadır.
Kıymeti: 8.252.850,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Diğer : 2.79 m2 yola tecavüzlüdür.
Antalya kültür v.kor.kurulu kararıyla etkileme geçiş alanında kalmaktadır
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 17/12/2024 - 10:01
Bitiş Tarih ve Saati : 24/12/2024 - 10:01
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 10/01/2025 - 10:01
Bitiş Tarih ve Saati : 17/01/2025 - 10:01
(İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
#ilangovtr BASIN NO: ILN02102543