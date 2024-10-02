T.C. Alanya 2. Sulh Hukuk Mahkemesinden / Başkanlığından

Yayın Tarihi: 02 Ekim 2024 / 00:01

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T.C. ALANYA 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2023/866 Esas

MÜTEVEFFA : EŞŞE KEŞ - T.C. 17152432566

Mahkememizde görülmekte olan Mirasçılık Belgesi İstemi davası nedeniyle;

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 594. maddesi gereğince; "Miras bırakanın mirasçısı bulunup bulunmadığı veya mirasçıların tamamı bilinmiyorsa, sulh hakimi uygun araçlarla ve bir ay ara ile iki defa ilan yapıp hak sahiplerini son ilandan başlayarak en geç bir yıl içinde mirasçılık sıfatlarını bildirmeye çağırır."

Muris Mehmet ve Fatma kızı, Alanya/Antalya doğumlu, 01/07/1908 doğum tarihli,EŞŞE KEŞ'in mirasçılarının bulunup bulunmadığı, tanıyan olup olmadığı, bu kişi hakkında hakkında bilgisi olanların 1 yıl içinde mahkememizin 2023/866 Esas sayılı dosyasına bildirmesi bu süre içinde mirasçılar meydana çıkmaz veya kendilerinden haber alınamaz ise mahkememizce Maliye Hazinesinin kanuni mirasçı olduğunun tespitine karar verileceği hususu ilanen tebliğ olunur.