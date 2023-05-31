T.C. ALANYA 3. AİLE MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 31 Mayıs 2023 / 00:01

Sayı :2021/77 Esas 22/05/2023 - İLAN-

Davacı FATİH AVCI ileDavalı VERONİKA ERSHOVA arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle;

Davalı VERONİKA ERSHOVA'ya dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir. Alanya 3. Aile Mahkemesinin 2021/77 esas sayılı dosyasında davacı Fatih Avcı vekilinin dava dilekçesinde özetle " Tarafların 11/05/2007 evlendiklerini, evliliklerinden ortak çocuklarının bulunmadığını, taraflar arasında anlaşmazlık, sosyal ve kültürel anlamda farklılıkların bulunduğunu, ortak hayatın çekilmez hale geldiğini, evliliğin devamında tarafların ve toplumun hiçbir menfaatinin kalmadığını, taraflar arasında baş gösteren şiddetli geçimsizliğin evlilik birliğinin devamını imkansız hale getirdiğini ve davalının evlendikten kısa süre sonra evi terk ettiğini, kendisinden haber alınamadığını, davalıya ulaşmak için her yolu denediğini ancak davalıya ulaşamadığını, tüm bu nedenlerle evlilik birliğinin temelinden sarsıldığını belirterek, davalarının kabulü ile tarafların boşanmalarına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

23.07.1982 D'lu, Rusya Fedarasyonu vatandaşı/RUSYA; Davalı VERONİKA ERSHOVA'ya dava dilekçesinin tebliğinden itibaren “HMK 122.maddesi gereğince, dava dilekçesinin tebliğinden itibaren iki hafta içinde davaya cevap verebileceğiniz, HMK 128.maddesi uyarınca, süresi içinde cevap dilekçesi vermediğiniz takdirde, davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız” ihtar olunur." şerhi TK'nun 28. Maddesi gereğince ilanen tebliğ olunur.