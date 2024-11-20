T.C. Alanya 6. Asliye Ceza Mahkemesi'nden

Yayın Tarihi: 20 Kasım 2024 / 00:01

T.C. ALANYA 6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

DOSYA NO : 2022/362 Esas

KARAR NO : 2024/255

KÜLTÜR VARLIKLARI BULMAK AMACIYLA, İZİNSİZ OLARAK KAZI VEYA SONDAJ YAPMAK suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 16/04/2024 tarihli ilamı ile 74/1-1. c. maddesi gereğince İNFAZ SÜRESİNCE KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK (53/1-a-c(altsoy hariç)-d-e), VELAYET HAK.VESAYET VEYA KAYYIMLIK HİZM. MEN (ALTSOY) (TCK 53/1-c), 1 YIL 1 AY 10 GÜN HAPİS cezası ile cezalandırılan Nahil ve Fidan oğlu, 25/06/1988 doğumlu, Hatay, Altınözü, Büyükburç mah/köy nüfusuna kayıtlı AHMET ALBAYRAK tüm aramalara rağmen bulunamamış,gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin tirajı 50.000 üstü GAZETEDE ve genel internet haber sitesinde İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.