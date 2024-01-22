T.C. ALANYA 6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

Yayın Tarihi: 22 Ocak 2024 / 00:01

İ L A N

DOSYA NO : 2022/479 Esas

KARAR NO : 2022/471

Resmi Belgede Sahtecilik suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 18/11/2022 tarihli ilamı ile 204/1 maddesi gereğince yapılan yargılama sonunda verilen görevsizlik kararı Olena ve Olena kızı, Rusya Federasyonu12/04/1985 doğumlu , Ukranya vatandaşı OLENA SMIRNOVA tüm aramalara rağmen bulunamamış, Mahkememiz kararı tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 21.07.2023