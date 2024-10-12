T.C. Alanya 6. Asliye Hukuk Mahkemesinden
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T.C. ALANYA 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2023/430 Esas
Davacı , Mustafa Aslan ileDavalı Hazine, Alanya Belediye Başkanlığı, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı arasında mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle;
Aşağıda yönleri ve miktarı belirtilen taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde mahkememizin 2023/430 esas sayılı dosyasına başvurmaları ilan olunur.
Antalya İli, Alanya İlçesi, Kestel Mahallesi,
KUZEYİ :1096 Ada 12 Parsel
GÜNEYİ :Tapusuz taşınmaz ilerisi 1096 Ada 13 Parsel
DOĞUSU :Dim çayı
BATISI :1096 Ada 13 parsel ile çevrili yaklaşık 1.888,75 m2' lik taşınmaz
#ilangovtr BASIN NO: ILN02102540