T.C. Alanya 6. Asliye Hukuk Mahkemesinden

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T.C. ALANYA 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/430 Esas

Davacı , Mustafa Aslan ileDavalı Hazine, Alanya Belediye Başkanlığı, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı arasında mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle;

Aşağıda yönleri ve miktarı belirtilen taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde mahkememizin 2023/430 esas sayılı dosyasına başvurmaları ilan olunur.

Antalya İli, Alanya İlçesi, Kestel Mahallesi,

KUZEYİ :1096 Ada 12 Parsel

GÜNEYİ :Tapusuz taşınmaz ilerisi 1096 Ada 13 Parsel

DOĞUSU :Dim çayı

BATISI :1096 Ada 13 parsel ile çevrili yaklaşık 1.888,75 m2' lik taşınmaz

#ilangovtr BASIN NO: ILN02102540