T.C. Alanya 8. Asliye Hukuk Mahkemesinden

Yayın Tarihi: 12 Eylül 2024 / 00:01

T.C. ALANYA 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN

ESAS NO : 2024/488 Esas

Davacı Harun Uysal vekili tarafından Davalı, Hazine, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Alanya Belediye Başkanlığı arasında mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle;

Aşağıda yönleri ve miktarı belirtilen taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde mahkememizin 2024/488 esas sayılı dosyasına başvurmaları ilan olunur.

Alanya Okurcalar Mahallesi, Kevki Beleni mevki,

KUZEYİ :Meryem Ergin ve Yol

GÜNEYİ :200 ada 1 parsel, Fatma Gündemir taşınmazı

DOĞUSU : Havva Ergin taşınmazı ve Fatma Gündemir taşınmazları

BATISI : Tahir Uysal taşınmazları ile çevrili toplam 1.945,32,m2 lik taşınmaz

#ilangovtr BASIN NO: ILN02087653