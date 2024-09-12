T.C. Alanya 8. Asliye Hukuk Mahkemesinden
T.C. ALANYA 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
İLAN
ESAS NO : 2024/488 Esas
Davacı Harun Uysal vekili tarafından Davalı, Hazine, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Alanya Belediye Başkanlığı arasında mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle;
Aşağıda yönleri ve miktarı belirtilen taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde mahkememizin 2024/488 esas sayılı dosyasına başvurmaları ilan olunur.
Alanya Okurcalar Mahallesi, Kevki Beleni mevki,
KUZEYİ :Meryem Ergin ve Yol
GÜNEYİ :200 ada 1 parsel, Fatma Gündemir taşınmazı
DOĞUSU : Havva Ergin taşınmazı ve Fatma Gündemir taşınmazları
BATISI : Tahir Uysal taşınmazları ile çevrili toplam 1.945,32,m2 lik taşınmaz
#ilangovtr BASIN NO: ILN02087653